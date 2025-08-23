Yeni Şafak
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya düştü: Bir ölü beş yaralı

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya düştü: Bir ölü beş yaralı

23:0123/08/2025, Cumartesi
DHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi. Kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi de yaralandı.

Kütahya’nın Emet ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Emet Hisarcık yolu Doğanlar köyü yolunda meydana geldi. Lütfü E. yönetimindeki 14 BS 582 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan tarlaya düştü. Kazada otomobil sürücüsü Lütfü E., (49) ve araçta bulunan H.T., E.E. (18), F.E. (16), A.E. (10), H.E. (41) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına yaralılardan H.T., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



