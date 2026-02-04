Yeni Şafak
Kontrolden çıkan otomobil trambüs direğine çarptı

00:334/02/2026, Çarşamba
IHA
Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkan otomobil trambüs direğine çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil trambüs direğine çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, 20.45 sıralarında Malatya - Elazığ karayolu Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre bölgede seyir halinde olan M.N. idaresindeki 44 AEU 548 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak trambüs direğine çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Malatya
#Trambüs
#Kaza
