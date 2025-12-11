Yeni Şafak
Kontrolden çıkan otomobil uçuruma devrildi: Yaralılar var

23:3611/12/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Artvin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil uçuruma devrildi. Meydana gelen kaza sonucu dört kişi yaralandı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

C.K. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, ilçeye bağlı Karlı köyünde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile beraberindeki S.K, O.K ve B.G. yaralandı.

Ardanuç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



#Artvin
#Ardanuç
#Kaza
