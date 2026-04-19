Kontrolden çıkan yolcu otobüsü 10 araca çarparak durabildi: Yedi yaralı

22:1419/04/2026, dimanche
DHA
Kaygan yolda kontrolden çıkan otobüs 10 araca çarptı.
Aksaray’da yağmur nedeniyle kayganlaşan Aksaray-Nevşehir Karayolu üzerinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü, 10 araca çarparak durabildi. Alayhan köyü yakınlarında meydana gelen kazada 7 kişi yaralanırken, olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu sürücüsünün kontrolün çıkan yolcu otobüsü 10 araca çarptıktan sonra durabildi. Zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolu Alayhan köyü yakınlarında meydana geldi. Alpaslan Ceylan (41) yönetimindeki 50 AV 885 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu otobüs, 10 araca çarparak durabildi. Zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



#Aksaray
#Yolcu Otobüsü
#Kaza
