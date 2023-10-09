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Konya Belediye Başkanı Altay: Kitap günleri sadece Konya'da değil bölgede takip edilen bir etkinliğe dönüştü

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Konya Kitap Günleri ile Konya’da adeta kitap bayramı coşkusu yaşanıyor. Selçuklu Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla başlayan 10. Konya Kitap Günleri’nde kitapseverler yazarlarla ve çok sayıda kültürel faaliyetle buluşuyor. Konya Kitap Günleri’nde kitapseverlerle ve yazarlarla bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Konya Kitap Günleri’nin artık sadece Konya’da değil, bölgede de takip edilen önemli bir etkinlik haline dönüştüğünü söyledi. Altay, “Özellikle çocuklarınızın elinden tutup geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu yaşta onlar kitapla buluşacak ki geleceğin Türkiye’sini inşa edecekler. Biz buna inanıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye Yüzyılı onların emekleriyle çok daha güçlü olacak” dedi. 10. Konya Kitap Günleri, 112 yazar ve 126 yayınevini katılımıyla 15 Ekim Pazar akşamına kadar devam edecek.

Zeynep Karçığa
15:09 . 9/10/2023 Monday
Yeni Şafak
10. Konya Kitap Günleri başladı.

10. Konya Kitap Günleri başladı.

Anadolu’nun en büyük kitap etkinliği olan “Konya Kitap Günleri”nin 10’uncusu birbirinden değerli yazarları okurlarıyla buluşturuyor.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla başlayan “Konya Kitap Günleri”ni ziyaret ederek kitapseverlerle ve yazarlarla bir araya geldi. Yazar Saliha Erdim’in söyleşine katılarak salonu dolduran vatandaşlara hitap eden Altay, etkinliğin her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla devam ettiğini ifade etti.

“Konya okuyan bir şehir”


Her yaştan kitapseveri etkinlikte ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Altay, şu değerlendirmelerde bulundu:


“10. Kitap Günlerimiz 15 Ekim Pazar günü akşama kadar devam edecek. 112 yazar, 126 yayıneviyle birlikte kapılarımızı açtık. Konyalılar her zaman olduğu gibi yine çok yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle söyleşilerin doluluğu, yazarlarımızın imzalarındaki sıralar ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesi. Konya okuyan bir şehir. Kitap Günleri de bunu taçlandıran bir etkinlik olarak her yıl kesintisiz şekilde devam ediyor.”

“Her yıl bu salonlar diğer şehirleri imrendirecek kadar yoğun bir şekilde doluyor”


Selçuklu Kongre Merkezi’nde kapasite kapsamında Anadolu’nun en büyük kitap etkinliğini gerçekleştirdiklerini anımsatan Altay, “15 Ekim akşamına kadar tüm kitapseverleri buradaki Kitap Günleri’ne davet ediyorum. Burada sadece kitap değil, onlar için adeta bir kültür şöleni hazırladık. Geldiklerinde her yaştan insanımızı çeşitli etkinliklerle karşılamış olacağız” diye konuştu.


Altay, Konya’nın 5 üniversitesi, 500 bine yakın ortaöğretim öğrencisiyle her zaman genç kalan ve okuyan bir şehir olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:


“Bunun göstergesi de yapmış olduğumuz Kitap Günleri’miz. Her yıl büyüyerek devam ediyor. Aslında sadece kitabın değil, kültürün de çok önemli bir etkinliğini birlikte icra ediyoruz. Bu işleri yaparken en büyük destekçimiz sizlersiniz. Her yıl bu salonlar diğer şehirleri imrendirecek kadar yoğun bir şekilde doluyor. Çok diri bir kalabalık var. Ben hepinize tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. İnşallah okuyan bir şehir olan Konya’mızda sizleri kitapla buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle söyleşi için gelen yazarlarımıza, yayınevlerimize teşekkür ediyorum. Konya Kitap Günleri artık sadece Konya’da değil bölgede de takip edilen bir etkinlik haline dönüştü. İnşallah gelecek yıldan itibaren daha farklı programlarla, etkinliklerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Özellikle çocuklarınızın elinden tutup geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu yaşta onlar kitapla buluşacak ki geleceğin Türkiye’sini inşa edecekler. Biz buna inanıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye Yüzyılı onların emekleriyle çok daha güçlü olacak. Tüm kitapseverleri etkinliğimize katılmaya davet ediyorum.”

Kitapseverler erkinliklerden memnun


Konya Kitap Günleri’ne katılan kitapseverler de etkinliklerin çok faydalı geçtiğini ifade etti. Gençlerin bu tür faydalı ortamlarda daha çok bulunması gerektiğine dikkati çeken kitapseverler, etkinlikler dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.


Konya Kitap Günleri’nin dördüncü gününde yazarlar; Pelin Çift, Tufan Gündüz, Senai Demirci, Hüseyin Kocabıyık, Muammer Ulutürk, Alaaddin Aköz, Abdil Mert, Mine Sota, Can Kemal Özer, Süleyman Ragıp Yazıcılar, Şermin Yaşar kitapseverlerle buluşuyor.

15 Ekim'e kadar devam edecek


Konya’da adeta kitap bayramı bayram coşkusu yaşatan, Anadolu’nun en büyük kitap etkinliği olan Konya Kitap Günleri, 15 Ekim’e kadar Selçuklu Kongre Merkezi'nde 10.00 - 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Konya büyükşehir Mevlana Yılı'nda ilk yurt dışı sema programını Zagreb Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde Hırvatistan'da yaptı
Konya büyükşehir Mevlana Yılı'nda ilk yurt dışı sema programını Zagreb Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde Hırvatistan'da yaptı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hazreti Mevlana’nın vuslatının 750. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te Sema Ayin-i Şerifi icra etti. Türkiye’nin Zagreb Büyükelçiliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören programa katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Mevlana’yı tüm dünyada anmak ve anlatmak için güzel bir yola çıktıklarını belirterek, “Ülkemizde onlarca farklı kültürel etkinlik gerçekleştirdik. Yurt dışındaki ilk etkinliğimizi ise Zagreb’de gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda Mevlana Hazretleri vesileyle; Konya ile Zagreb arasında bir gönül köprüsü inşa ediyoruz” dedi. Türkiye’nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran da insanı ve barışı temel alan fikirleriyle yüzyıllardır tüm insanlığa ilham veren Mevlana Celâleddin Rumi’nin vefatının 750. Yıldönümünde Konya Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın pek çok etkinlik çalışması yaptığını belirterek, “Büyük bir mutlulukla ifade etmeliyim ki, yurtdışındaki etkinliklerin ilkini Zagreb’de gerçekleştiriyoruz. Bu imkan ve ayrıcalığı sağladıkları için Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay’a şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Konya Belediye Başkanı Altay: Dünyada açlığın ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasını en güçlü şekilde desteklemeliyiz
Konya Belediye Başkanı Altay: Dünyada açlığın ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasını en güçlü şekilde desteklemeliyiz

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi kapsamında düzenlenen SKA Eylem Haftası etkinliklerinde Yerel ve Bölgesel Yönetimler Forumu’nda dünya belediyelerine hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu’ndaki konuşmasına ve görüşmelerine de katılan Altay, forumda yaptığı konuşmada, açlığın ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasını, sağlık sistemlerinin geliştirilmesini ve iklim değişikliğiyle mücadele konularını en güçlü şekilde desteklemeleri gerektiğini söyledi. Konya’yı dünyada temsil etmeye devam ettiklerini belirten Altay, “Birleşmiş Milletler’de katıldığımız toplantıda dünyanın birçok yerinden gelen belediye başkanları olarak tüm dünyadaki gıda güvenliği konularını istişare ettik. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Ekim ayında yapacağımız UCLG Dünya Konseyi için meslektaşlarımı davet etme imkanı buldum. Şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Güney Kore'den Konya Belediye Başkanı Altay'a 'Akıllı Şehir Liderlik Ödülü'
Güney Kore'den Konya Belediye Başkanı Altay'a 'Akıllı Şehir Liderlik Ödülü'

Konya’nın “Akıllı Şehircilik” alanındaki çalışmalarına liderlik eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a Güney Kore Seul Büyükşehir Belediyesi ve dünyada büyük prestije sahip The World Smart Sustainable Cities Organization tarafından, Dünya Şehirleri Belediye Başkanları Forumu etkinliğinde “Akıllı Şehir Liderlik Ödülü” verildi. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut akıllı şehir çalışmaları ve 2030 yılına kadar hayata geçirilmesi planlanan 100’den fazla akıllı şehir projesi, 47 ülke ve 93 şehirden başvurusu yapılan 200 proje arasından ödülü, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne getirdi. Başkan Altay, “Akıllı Şehircilik konusunda ülkemizde yapılan endeks çalışmalarında elde ettiğimiz lider konumumuzu dünyada da yakalamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gelecek nesillerimizin gurur duyacağı huzurlu, dirençli ve sürdürülebilir bir şehir hayal ederek Konya’yı daha akıllı yarınlara hazırlıyoruz” dedi.

#Konya Büyükşehir Belediyesi
#Uğur İbrahim Altay
#Kitap Günleri
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