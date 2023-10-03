Konya büyükşehir Mevlana Yılı'nda ilk yurt dışı sema programını Zagreb Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde Hırvatistan'da yaptı

Vuslatın 750’nci yıl dönümü kapsamında yurt içinde ve yurt dışında etkinlikler hazırlayan Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yurt dışındaki ilk durağı Hırvatistan’ın başkenti Zagreb oldu.





Türkiye’nin Zagreb Büyükelçiliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Sema Ayin-i Şerifi, yabancı katılımcıları derinden etkilerken programdaki herkese yoğun bir manevi atmosfer yaşattı.





Büyükelçi Kıran Altay'a teşekkür etti





Zagreb Müzik Akademisi’nde düzenlenen programda konuşan Türkiye’nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran şunları kaydetti: “Bu yıl Anadolumuzun manevi mimarlarından, büyük mutasavvıf, mütefekkir ve İslam Alimi, insanı ve barışı temel alan fikirleriyle yüzyıllardır tüm insanlığa ilham veren Mevlana Celâleddin Rumi Hazretleri’nin vefatının 750. Yıldönümü. Aslında O’nun deyimiyle, aşkların en büyüğü olan Yaradanına kavuşmasının, yani Vuslat’ın sene-i devriyesi. Bu nedenle, 2023 yılı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mevlâna Yılı olarak kabul edildi. Ayrıca Mevlana Yılı UNESCO tarafından takvime alındı. Bu kapsamda, Konya Büyükşehir Belediyemiz ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız pek çok etkinlik çalışması yapıyor. Büyük bir mutlulukla ifade etmeliyim ki, yurtdışındaki etkinliklerin ilkini bu akşam burada, Zagreb’de gerçekleştiriyoruz. Bu imkan ve ayrıcalığı sağladıkları için Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay’a şükranlarımı sunuyorum. Hepinizin Sayın Başkanımızı çok değerli hizmetleriyle yakından tanıdığınıza eminim. Kendisi Sayın Cumhurbaşkanımızın belediyecilik anlayışının en başarılı örneklerinden birisini yıllardır Konya’da ortaya koyuyor. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da örnek gösterilen bir belediyecilik yaklaşımıyla Konya halkına hizmet ediyor.”

“Başkanımız uluslararası alanda saygı duyulan bir isim”





6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da ve diğer bölgelerde yaraların sarılmasında çok büyük emeği olan Altay’ın herkesin büyük takdirini kazandığını vurgulayan Kıran, “Sayın Başkanımız ayrıca uluslararası alanda da çok aktif ve saygı duyulan bir isim. Kendisi birkaç hafta içinde Dünya Belediyeler Birliği’nin başkanlığını devralacak. Bu vesileyle, Başkanımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Mevlana Hazretlerinin bizler için paha biçilemez bir değeri var”





Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, Anadolu’nun kültür ve medeniyet başkenti Konya’nın; Çatalhöyük’ten bugüne 10 bin yıllık bir mirasa ev sahipliği yaptığını ifade ederek, Konya’nın asırlardır medeniyetlerin ve kültürlerin buluşma noktası olduğunu söyledi.





Konya’da hüküm süren her bir medeniyetin, Konya’nın değerine değer kattığını vurgulayan Altay, “Konya aynı zamanda onlarca âlim ve münevver şahsiyetin de evi oldu. Özellikle Mevlana Hazretleri’nin bizler için paha biçilemez bir değeri var. Bu yıl, Mevlana Hazretleri’nin vefatının 750. Yıl dönümü. 2023 yılı bu nedenle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Mevlana Yılı’ ilan edildi. Bu yıl ayrıca UNESCO tarafından da ‘Mevlânâ Yılı’ olarak takvime alındı” diye konuştu.

Yurt dışındaki ilk program Zagreb'te





Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Mevlana’yı tüm dünyada anmak ve anlatmak için güzel bir yola çıktıklarını vurgulayan Altay, “Bu kapsamda ülkemizde onlarca farklı kültürel etkinlik gerçekleştirdik. Yurt dışındaki ilk etkinliğimizi ise burada, Zagreb’de gerçekleştiriyoruz. Burada aynı zamanda Mevlana Hazretleri vesileyle; Konya ile Zagreb arasında bir gönül köprüsü inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mevlana yüzyıllardır medeniyetimize yol gösterdi”





“Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin; tüm insanlığa ilham veren, koşulsuz sevgisi ve sonsuz hoşgörüsü, yüz yıllardır medeniyetimize yol gösterdi” diyen Altay şöyle devam etti:





Kültürümüz, onun değerleriyle yükseldi. Kadim şehrimiz Konya, onun huzuru ile huzurla doldu. Hazreti Mevlana; tüm insanlığı önyargısız bir şekilde bir araya getiren ve gönülleri bütünleştiren manevi bir güzelliktir. Mevlana bundan 750 yıl önce ebedi âleme göç ettiğinde, ardında tüm insanlığı nesillerdir etkileyen izler bıraktı. Onun için ölüm bir ayrılık değil, aksine ebedi mutluluğa ulaşmanın bir kapısıydı.”

“Mevlana'nın öğretilerini insanlığa daha fazla yaymak için çaba gösteriyoruz”





Günümüzde tüm insanlığın barışa, huzura, refaha ve koşulsuz sevgiye ihtiyacı olduğunun altını çizen Altay, “İslam, tüm bu değerleri yaşatan barış ve kardeşlik dinidir. Mevlana da İslam’ın bu güzelliklerini 7 asır önce insanlığa sevgi diliyle anlatmıştır. O, kapılarını hiçbir zaman, hiç kimseye kapatmadı. Dinimizin ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in emrettiği şekilde; bütün insanları sevgiyle kucakladı. Mevlana Hazretleri; bugün dini, dili, milleti ne olursa olsun milyonlarca insan tarafından saygıyla ve sevgiyle anılıyor. Bizler de; Mevlana Hazretleri’nin öğretilerini insanlığa daha fazla yaymak ve onun yaptığı gibi herkesi barışa, kardeşliğe ve sevgiye çağırmak için çaba gösteriyoruz. Umut ediyorum ki bugünkü buluşmamız da bu yolda güzel bir adım olacaktır. Buradaki gönül birlikteliğimizi paylaşan herkese, en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum” cümlelerini kullandı.





Altay konuşmasının sonunda ise etkinliğin gerçekleşmesinde büyük emekleri olan Büyükelçi Yavuz Selim Kıran’a teşekkür etti.

Hırvatistan'ın siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından tanınmış isimler katıldı





Programa; Hırvatistan eski Başbakanı Zlatko Mateşa, Bakan Yardımcıları, Parlamento Komisyon Başkanları, Milletvekilleri, Valiler, Belediye Başkanları, Büyükelçiler, Hırvatistanlı üst düzey bürokratlar, iş, spor ve sanat dünyasının tanınmış isimleri katıldı.





Altay Büyükelçi Kıran'ı ziyaret etti





Dünya Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran’ı makamında da ziyaret etti. Ziyarete TDBB Yönetim Kurulu üyesi ve Kocaeli Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü de katıldı.



