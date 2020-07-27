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Gündem Konyada ekili tarlalarda oluşan korkutan obruklar, havadan görüntülendi İçine de düşebilirdim
KONYA

Konya haber: Ekili tarlalarda oluşan korkutan obruklar, havadan görüntülendi

Konya'da ekili tarlalarda oluşan korkutan obruklar, havadan görüntülendi: İçine de düşebilirdim

Konya'nın Karapınar ilçesinde ekili tarlalarda oluşan obruklar, çiftçileri tedirgin ediyor. Mısır ekili tarlada çalışırken, 25 metre çapında, 30 metre derinliğindeki obruğu fark eden 50 yaşındaki tarım işçisi İshak Şakar, "Tarladaki çözülen hortumları takip ederken önüme birden obruk çıktı. Şok geçirdim. Biz bahar ayından itibaren tarla üzerindeyiz. Biz üzerindeyken de obruk oluşabilir ve içerisine düşebilirdik" dedi.

Haber Merkezi DHA
Karapınar'da oluşan obruk havadan görüntülendi.
Karapınar'da oluşan obruk havadan görüntülendi.

Karapınar ilçesinde yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen 350'nin üzerinde obruk bulunuyor. Geçtiğimiz cuma günü Reşadiye Mahallesi Eşeli Yaylası'ndaki 60 dekarlık mısır tarlasında 25 metre çapında 30 metre derinliğinde yeni oluşan obruk, havadan görüntülendi.

DHA

Konya’da 10 metre derinliğinde yeni obruk oluştu
GÜNDEM
Konya’da 10 metre derinliğinde yeni obruk oluştu

"İçine de düşebilirdim"

Tarlada yerinden çıkan sulama borularını takip ederken, aniden önüne obruğun çıktığını belirten tarım işçisi İshak Şakar, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Tarlanın hortumları çıkmış. İki tane hortum çözülmüş. Hortumun izinden gidiyordum. 40 metre ileride mısırın içerisinde obruğun olduğunu gördüm. Aniden önüme çıktı. Şok geçirdim. Obruğun 30 metre derinliği ve 25 metre çapı var. Ben bu tarlanın içerisine sürekli girip çıkıyorum. Önüme aniden çıkınca korktum. Obruk olabileceğini hiç düşünmemiştim. Hortumları tilki mi çekti diye düşünmüştüm. Mısırların bittiği yerde aniden önüme çıktı. İçerisine de düşebilirdim. Buralarda sürekli bakım yaparız. Sürekli tarla içerisindeyiz. Ne zaman neyin geleceğini bilemiyoruz. Burada tarla yaptık, ekim yaptık, taş toplayıp, damlama sulama sistemi serdik. O zamanda bu obruk oluşabilirdi."

DHA

Tarlada sulama yaptığı esnada fark etti: Konya'da yeni obruk oluştu
GÜNDEM
Tarlada sulama yaptığı esnada fark etti: Konya'da yeni obruk oluştu


Obrukların oluşabileceği yerler tespit ediliyor


Konya Teknik Üniversitesi ve AFAD Konya İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında bölgedeki arazilerde çalışmalar sürüyor. Obrukların oluşabileceği alanlar tespit edilerek, vatandaşların önceden önlem alınması istenecek.

Konya'da korkutan görüntü: İçine de düşebilirdim
FOTOĞRAF 7
Title
Karapınar ilçesinde yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen 350'nin üzerinde obruk bulunuyor. Geçtiğimiz cuma günü Reşadiye Mahallesi Eşeli Yaylası'ndaki 60 dekarlık mısır tarlasında 25 metre çapında 30 metre derinliğinde yeni oluşan obruk, havadan görüntülendi.
Title
'İÇİNE DE DÜŞÜBİLİRDİM'<br>​<br>​ Tarlada yerinden çıkan sulama borularını takip ederken, aniden önüne obruğun çıktığını belirten tarım işçisi İshak Şakar, şunları söyledi:
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Tarlanın hortumları çıkmış. İki tane hortum çözülmüş. Hortumun izinden gidiyordum. 40 metre ileride mısırın içerisinde obruğun olduğunu gördüm. Aniden önüme çıktı. Şok geçirdim. Obruğun 30 metre derinliği ve 25 metre çapı var. Ben bu tarlanın içerisine sürekli girip çıkıyorum. Önüme aniden çıkınca korktum. Obruk olabileceğini hiç düşünmemiştim. Hortumları tilki mi çekti diye düşünmüştüm. Mısırların bittiği yerde aniden önüme çıktı. İçerisine de düşebilirdim. Buralarda sürekli bakım yaparız. Sürekli tarla içerisindeyiz. Ne zaman neyin geleceğini bilemiyoruz. Burada tarla yaptık, ekim yaptık, taş toplayıp, damlama sulama sistemi serdik. O zamanda bu obruk oluşabilirdi.
Title
OBRUKLARIN OLUŞABİLECEĞİ YERLER TESPİT EDİLİYOR <br>​<br>​​ Konya Teknik Üniversitesi ve AFAD Konya İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında bölgedeki arazilerde çalışmalar sürüyor. Obrukların oluşabileceği alanlar tespit edilerek, vatandaşların önceden önlem alınması istenecek.
Title
Title
Title
Konya'da korkutan görüntü: İçine de düşebilirdim
Konya'nın Karapınar ilçesinde ekili tarlalarda oluşan obruklar, çiftçileri tedirgin ediyor. Mısır ekili tarlada çalışırken, 25 metre çapında, 30 metre derinliğindeki obruğu fark eden tarım işçisi 50 yaşındaki İshak Şakar, "Tarladaki çözülen hortumları takip ederken önüme birden obruk çıktı. Şok geçirdim. Biz bahar ayından itibaren tarla üzerindeyiz. Biz üzerindeyken de obruk oluşabilir ve içerisine düşebilirdik" dedi.


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