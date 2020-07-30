Konya haberleri: 4 metre çapında 50 metre derinliğinde obruk oluştu Konya'da 50 metre derinliğinde obruk oluştu: İnsan ister istemez tedirgin oluyor, obruğun yanındayken iki defa iç çöküntüsüne şahit oldum Konya'nın Karapınar ilçesinde 4 metre çapında, 50 metre derinliğinde yeni obruk meydana geldi. mahallede yaşayan bir vatandaş, "Obruğun yanındayken iki defa iç çöküntüsüne şahit oldum. Oturduğumuz evlere 150 metre uzaklıkta, insan ister istemez tedirgin oluyor. Burada halen işçiler çalışıyor. Sulama yapan işçi var, gübre atan işçi var. Obruğun insan varken olmaması sevindirici" dedi.

Haber Merkezi 30 Temmuz 2020, 11:49 Son Güncelleme: 30 Temmuz 2020, 11:58 AA