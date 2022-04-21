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KONYA

Camiye gitti döndüğünde iş yerini alevler içinde buldu

Konya'da küçük ev aletleri tamiri yapılan iş yerinde yangın çıktı. Namaz kılmak için camiye giden 63 yaşındaki İbrahim Küçükkaragöz, geri döndüğünde dükkanını yanarken görünce büyük üzüntü yaşadı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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Haber Merkezi DHA
Konya haberleri: Camiye gitti döndüğünde iş yerini alevler içinde buldu
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Zindankale Sokak'taki dükkanında küçük ev aletleri tamiri yapan İbrahim Küçükkaragöz, saat 15.00 sıralarında iş yerini kapatıp, camiye gitti. Bir süre sonra iş yerinde yangın çıktı. Bölge esnafı, yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı.

DHA

Bu sırada dükkanda tamir için bekleyen cihazlarda patlamalar yaşandı.

DHA

Küçükkaragöz geri döndüğünde dükkanını alevler içinde buldu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

DHA

İş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA

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