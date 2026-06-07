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Konya’da 11 yaşındaki çocuk balkondan düştü: Ağır yaralandı

Konya’da 11 yaşındaki çocuk balkondan düştü: Ağır yaralandı

22:527/06/2026, Pazar
IHA
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Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yeni aldığı bisiklete bakmak için çıktığı balkondan dengesini kaybederek düşen 11 yaşındaki E.Z.M. ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, daha sonra durumu ağır olduğu için Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde balkondan düşen 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Kızılcalar Mahallesi 153402. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki E.Z.M. annesi ve ağabeyi içeride oturduğu sırada yeni aldıkları bisiklete bakmak için balkona çıktı. Dengesini kaybeden çocuk, 6. kattan zemine düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olduğu öğrenilen E.Z.M., burada yapılan müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Öte yandan doktor olduğu öğrenilen babasının da ambulansta kızıyla Konya’ya gittiği belirtildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.


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