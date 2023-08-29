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Konya'da 4,8 büyüklüğünde korkutan deprem

Konya’nın Kulu ilçesinde saat 07.58’de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremin 13,57 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Depremi hisseden vatandaşlar, sokağa çıktı.

08:11 . 29/08/2023 Salı
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 07.58'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kulu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen depremin 13,57 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


Konya Valiliğinden açıklama


Konya Valiliğinden depremle ilgili yapılan açıklama ise, “İlimiz Kulu ilçesinde saat 07.58 sıralarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun.” ifadelerine yer verildi.


Bakan Koca: Olumsuz bir çağrı bildirimi yok


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Memleketim Konya Kulu’da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ekiplerimize herhangi bir olumsuz çağrı bildirilmemiştir. "




#Konya
#Deprem
#AFAD
#Kulu
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