Konya'da 4,8 büyüklüğünde korkutan deprem

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Konya'nın Kulu ilçesinde saat 07.58'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çevre illerde de hissedilen depremin 13,57 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Konya Valiliğinden açıklama
Konya Valiliğinden depremle ilgili yapılan açıklama ise, “İlimiz Kulu ilçesinde saat 07.58 sıralarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun.” ifadelerine yer verildi.
Bakan Koca: Olumsuz bir çağrı bildirimi yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Memleketim Konya Kulu’da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ekiplerimize herhangi bir olumsuz çağrı bildirilmemiştir. "