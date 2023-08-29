Konya'da 4,8 büyüklüğünde korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kulu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kulu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen depremin 13,57 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Konya Valiliğinden depremle ilgili yapılan açıklama ise, “İlimiz Kulu ilçesinde saat 07.58 sıralarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun.” ifadelerine yer verildi.