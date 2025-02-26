Konya'da araçta patlama: Teyze ile üç aylık yeğeni hayatını kaybetti

Konya'da bir araçta meydana gelen patlama sonucu üç aylık bebek ve 18 yaşındaki teyzesi hayatını kaybetti. Anne ve babanın ise yaralı olduğu bildirildi. Yaralı anne-baba ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamanın ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan oksijen tüpünden kaynakladığı belirtildi.
Hastane yakınında patlama
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mustafa bebek yenidoğan servisinden taburcu olmuş
Patlamadan önce Fatma ve Halil Çakmak çiftinin, tedavi gördüğü yeni doğan servisinden taburcu olan 3 aylık bebekleri Mustafa'yı alarak evlerine doğru yola çıktıkları öğrenildi. Patlamanın ise ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan oksijen tüpünden kaynakladığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.