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Konya'da araçta patlama: Teyze ile üç aylık yeğeni hayatını kaybetti

Konya'da araçta patlama: Teyze ile üç aylık yeğeni hayatını kaybetti

19:1826/02/2025, Çarşamba
G: 26/02/2025, Çarşamba
DHA
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Konya'da 18 yaşındaki teyze ile üç aylık bebek patlayan araçta hayatını kaybetti.
Konya'da 18 yaşındaki teyze ile üç aylık bebek patlayan araçta hayatını kaybetti.

Konya'da bir araçta meydana gelen patlama sonucu üç aylık bebek ve 18 yaşındaki teyzesi hayatını kaybetti. Anne ve babanın ise yaralı olduğu bildirildi. Yaralı anne-baba ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamanın ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan oksijen tüpünden kaynakladığı belirtildi.

Konya
'da hastaneden çıkan ailenin otomobilinde meydana gelen patlamada, 3 aylık
Mustafa Çakmak
ile teyzesi
Rabia Yıldız
(18) hayatını kaybetti.
Otomobildeki
Halil Çakmak
ve eşi
Fatma Çakmak
yaralandı.

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Konya'da araçta patlama: Teyze ile üç aylık yeğeni hayatını kaybetti
Gündem / Konya
26 Şubat, Çarşamba

Hastane yakınında patlama

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi
Akademi Mahallesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
yakınında meydana geldi. İddiaya göre
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
'nden çıkan ailenin içinde bulunduğu 42 D 9030 plakalı otomobilinde patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Patlamada otomobilde bulunan 3 aylık
Mustafa Çakmak
ile teyzesi
Rabia Yıldız
(18) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Anne
Fatma Çakmak
(22) ile eşi
Halil Çakmak
ise yaralandı. Yaralı anne-baba ambulansla
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
'ne kaldırıldı.

Mustafa bebek yenidoğan servisinden taburcu olmuş

Patlamadan önce Fatma ve Halil Çakmak çiftinin, tedavi gördüğü yeni doğan servisinden taburcu olan 3 aylık bebekleri Mustafa'yı alarak evlerine doğru yola çıktıkları öğrenildi. Patlamanın ise ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan oksijen tüpünden kaynakladığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Konya
#Patlama
#Araç
#Selçuklu

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