Konya'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Dağsaray Sokak üzerinde bulunan 7 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dedesinde kalan ve engelli olduğu öğrenilen 7 yaşındaki Y.E. ikinci kattaki evin balkonunda oynadığı sırada yere düştü.