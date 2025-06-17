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Konya'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Konya'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

09:3617/06/2025, Salı
IHA
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Yaralı çocuğa ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Yaralı çocuğa ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Konya'da 2. kattaki evin balkonundan düşen 7 yaşındaki Y.E. ağır yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Dağsaray Sokak üzerinde bulunan 7 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dedesinde kalan ve engelli olduğu öğrenilen 7 yaşındaki Y.E. ikinci kattaki evin balkonunda oynadığı sırada yere düştü.


Çocuk, düşmenin etkisi ile ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Yaralı çocuk sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



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