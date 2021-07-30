Gündem Konyada bir eve silahlı saldırı düzenleyen saldırgan 7 kişiyi katletti ve evi ateşe verdi
KONYA

Konya'da bir eve silahlı saldırı düzenleyen saldırgan 7 kişiyi katletti ve evi ateşe verdi

Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının ardından ev ateşe verildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine yangın söndürüldü. Valilikten gelen açıklamada ise "Olay ile ilgili soruşturma tüm imkanlar seferber edilerek çok yönlü olarak devam etmektedir. En yakın zamanda olayın failleri yakalanarak adalete teslim edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi DHA
Konyada bir eve silahlı saldırı düzenleyen saldırgan 7 kişiyi katletti ve evi ateşe verdi
Polis, saldırının ardından olay yerinde inceleme başlattı.

Konya'nın Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişi silahla vurularak öldürüldü. Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Eve giren sağlık ekipleri 7 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

DHA

Evdeki kişilerin silahla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Olayın ardından ateşe verildiği belirtilen evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

  • Ölenlerin isimlerinin Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları olduğu kaydedildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Emniyet Müdürü Engin Dinç, olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde inceleme ve detaylı delil toplama işlemleri sürüyor.

DHA

Valilikten açıklama: En yakın zamanda olayın failleri yakalanarak adalete teslim edilecek

Konya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün akşam saat 19.00 sularında Meram ilçesinde meydana gelen olayda, aynı aileden 7 kişinin silahla öldürüldüğü belirtildi.

Vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet yakınlarına sabır dilenen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Olay ile ilgili soruşturma tüm imkanlar seferber edilerek çok yönlü olarak devam etmektedir. En yakın zamanda olayın failleri yakalanarak adalete teslim edilecektir."

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