Konya'da dört katlı binanın çökme nedeni belli oldu

Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 24 Ocak saat 20.00 sıralarında, 7 dükkan, 14 daire 2 bloktan oluşan ve zeminle birlikte toplam 4 katlı sobalı Taşoluk Apartmanı'nın alt katındaki balık restoranında duvardaki seramikler dökülmeye ve sesler gelmeye başladı. Balıkçıda çalışan Ali El Hüseyin (20) ve Abrurrahman Keji (17), üst kattaki dairelerde oturanların kapı zillerine basıp, o anda evlerinde olan birçok kişinin binayı tahliye etmesini sağladı.

1992 yılında inşaat, 1994 yılında da iskan ruhsatı alınan bina, kısa süre sonra da çöktü. 79 kişinin ikamet ettiği binanın 1'inci katında oturan ve enkaz altında kalan aynı aileden Muhammed Cedan (24) ve amcası Halid El Cedan (55) ve kuzeni Ahmet Muhammed Cedan (23) 7 saat sonra sağ kurtarıldı. Muhammed Cedan'ın kuzeni 7 ay önce evlenen Turki Muhammed (22) ve Emine Mustafa (18) çifti ise yaşamını yitirdi.

'Yedi kişi tutuklandı'

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada, zemin kattaki 4 dükkanda balık restoranı işleten iş yeri sahibi Kazım Fünlü, balık restoranının tadilat işlemleriyle ilgilenen mimar Tuncer Daskırlı, yapım işini üstlenen Volkan Demiröz, aynı dükkanı daha önce kahvehane olarak işleten Kemal Öztürk, dükkanların mülk sahibi Hakkı İnlidere ve Mehmet Parla ile müteahhidi Adnan Taşoluk tutuklandı.









'Tuğla malzemesi dayanıksız'

Soruşturma kapsamında mimar, jeoloji mühendisi, inşaat mühendisi, yüksek elektrik mühendisi ve iş güvenliği konularında uzman bilirkişi heyeti tarafından yıkılan binanın enkazında yıkım nedeninin tespitine yönelik detaylı inceleme yapıldı, örnekler alındı. Bilirkişi heyeti, yaptığı incelemenin sonunda, binanın çökme nedeninin taşıyıcı duvarlarının düşük dayanımlı, boşluk oranı çok yüksek tuğla kullanımından kaynaklandığı belirledi. Bilirkişi raporunda, ''Tuğla numuneleri üzerinde yapılan deney sonuçlarına göre yapıda kullanılan tuğla malzemesinin dayanımı 10 kg/cm² olması gerekirken ortalama 2,90 km/cm² olarak tespit edilmiştir" denildi.











