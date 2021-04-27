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Gündem Konyada hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk serbest bırakıldı
KONYA

Konya'da hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk serbest bırakıldı

Konya'da karıştığı 'hırsızlık' suçlarından 1,5 ay cezaevinde tutuklu kalıp, yaklaşık 4,5 ay önce tahliye olan 13 yaşındaki T.T., son 1 ayda 10 iş yeri ve otomobilden yine hırsızlık yaptı. Yakalanan T.T., 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. T.T.'nin 6 yaşından bu yana hırsızlık yaptığı ve 135 suç kaydının bulunduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Konyada hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk serbest bırakıldı
Gözaltına alınan T.T.,'nin daha önce işlediği 2 hırsızlık suçundan da hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde son 1 ayda 10 iş yerinden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelediğinde, şüphelinin 135 hırsızlık suçundan sabıkası bulunan T.T. olduğunu tespit etti.

T.T., son 1 ayda farklı iş yerlerinden 67 bin TL nakit ve döviz, elektrikli bisiklet, cep telefonları, 6 kilo kaşar peyniri, 6 kilo sucuk, 2 fotoğraf makinesi, 5 bin TL değerinde otomobil parçası çaldı. T.T., polis ekiplerince saklandığı evde yakalanarak gözaltına aldı.

Ekipler, iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelediğinde, şüphelinin 135 hırsızlık suçundan sabıkası bulunan T.T. olduğunu tespit etti.
Ekipler, iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelediğinde, şüphelinin 135 hırsızlık suçundan sabıkası bulunan T.T. olduğunu tespit etti.

13 yaşında 200'den fazla suç kaydı var
GÜNDEM
13 yaşında 200'den fazla suç kaydı var

Altı yaşından beri hırsızlık yapıyor

Gözaltına alınan T.T.,'nin daha önce işlediği 2 hırsızlık suçundan da hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. T.T.'nin geçen yıl haziran ayında 14 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı, 1,5 ay cezaevinde kalıp, 4,5 ay önce tahliye edildiği öğrenildi.

Büyükçekmece'de 473 suç kaydı olan 10 yaşındaki şüpheli yakalandı
GÜNDEM
Büyükçekmece'de 473 suç kaydı olan 10 yaşındaki şüpheli yakalandı


135 hırsızlık suçundan poliste kaydı bulunan T.T., Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 10 farklı hırsızlık suçundan hakim karşısına çıkan T.T., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Aile değil suç çetesi: 10 yaşındaki çocuğun 473, annesinin 50, babasının 53 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı
OYNAT 00:56
Aile değil suç çetesi: 10 yaşındaki çocuğun 473, annesinin 50, babasının 53 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı
Büyükçekmece'de yankesicilik olaylarının artış göstermesinin ardından harekete geçen emniyet ekiplerince 10 yaşındaki yankesici ve ailesini gözaltına alındı. B.G.'nin toplam 473 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, babası Süleyman G.'nin 53 suç kaydı, annesi Sinem G.'nin ise 50 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelilerden Ferdi D.'nin 20 suç kaydı, Sezer F.'nin 26 suç kaydı olduğu belirlenirken, Ecevit G.'nin 7 suç kaydı oluğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.G., Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı gözlem evine götürüldü. B.G.'nin annesi Sinem G. ve Sezer F. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, Süleyman G., Ferdi D. Ve Ecevit G. bugün adliyeye sevk edildi.


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