Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Konya’da kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı: 3 yaralı

Konya’da kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı: 3 yaralı

16:371/10/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce ağaca, sonra park halindeki araca ardından kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi Karaman Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman Caddesi’nde seyir halinde olan E.İ. idaresindeki 34 CDG 140 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırımdaki ağaca daha sonra park halindeki 42 PBV 35 plakalı otomobile ardından da kaldırımda yürüyen yayalar Z.M. ve H.G.’ye çarptı.


Kazada otomobil sürücüsü E.İ. ile kaldırımda yürüyen Z.M. ve H.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi ve Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.





#konya
#meram
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası’ndan kredi kartı faizlerinde sürpriz indirim: Kredi kartı faiz oranları kaç oldu, ne kadar düştü? İşte güncel rakamlar