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Konya haberleri: Mekke'nin fethi coşkuyla kutlandı

Konya’da Mekke ve Kudüs’ün fethi coşkuyla kutlandı

Anadolu Gençlik Derneği, Konya Şubesi tarafından Mekke’nin Fethinin 1387. yıl dönümü vesilesi ile 'Mekke’nin Fethi ve Kudüs’ün Fethi' programı gerçekleştirdi.

Haber MerkeziIHA
Konya’da Mekke ve Kudüs’ün fethi coşkuyla kutlandı
IHA
Konya’da Mekke ve Kudüs’ün fethi coşkuyla kutlandı
Konya’da Mekke ve Kudüs’ün fethi coşkuyla kutlandı
IHA
Konya’da Mekke ve Kudüs’ün fethi coşkuyla kutlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fetih programı, mehter takımının konseriyle başladı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program, Mekke’nin Fethi konulu sinevizyon gösterisiyle devam etti. Etkinlik kapsamında Hafız Abdullah Altun Kur’an tilaveti gerçekleştirilirken, salonda yapılan Kudüs temalı kareografi büyük beğeni topladı.

AGD Genel Başkanı Salih Turhan, Kudüs ve Mekke Fethi etkinliklerinin birçok yerde yapıldığını belirterek, “Kudüs’ün fethi ve Mekke’nin fethi sadece burada yapılmıyor. Şu anda Türkiyemizin 81 ilinde yüzlerce noktada, dünyanın birçok bölgesinde Kudüs’ün fethi ve Mekke’nin fethiyle yanan insanlarımız Allah’a hamdolsun salonları hınca hınç doldurdular. Şükürler olsun gazamız mübarek olsun. Bugün burada ikinci olarak ortaya koyduğumuz bu etkinliğimiz, çalışmamız 40 yıldan fazladır yaptığımız Dünya’nın en önemli, en kıymetli olaylarından bir tanesi olan Mekke’nin fethini kutlamak, konuşmak, anlamak noktasında toplanmış bulunuyoruz. Mekke’nin fethi çok önemli. Bu Mekke’nin fethini gerçekleştiren ordunun bizati komutanı Efendimizdir. O açıdan Mekke’nin fethi bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

AGD Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak ise, "Bugün hep beraber ümmetin emaneti olan iki şehrimizle alakalı bir fetih kutlamasını idrak ediyoruz. İlk fetih Mekke’nin fethi ilk fatih Hazreti Muhammed’dir. Hem Mekke’nin fethini hem de Kudüs’ün fethini hep beraberce idrak ediyoruz. Bugün Hazreti Muhammed’in miracın beşiği olan fethi kutluyoruz. Hazreti Ömer’in emaneti, Selahaddin Eyyubi’nin emanetini, Abdülhamid Han’ın emaneti, rahmetli Erbakan hocamızın emanetini, Mekke’nin ve Kudüs’ün fethini kutluyoruz” dedi.

Program daha kum sanatı gösterisi, Hafız Osman Bostancı’nın Kur’an okuması, Ammar Acarlıoğlu, Siyer Nebi ödül töreni ve umre kurası ile sona erdi.

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