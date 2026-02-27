Yeni Şafak
Konya'da motosiklet kazası: 1 yaralı

15:4327/02/2026, Cuma
IHA
Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Adana Konya Çevre yolu üzeri Türkmen Kavşağı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, M.B idaresindeki 70 AP 078 plakalı motosiklet, yoldan gelen kamyonun sıkıştırması sonucu kaldırımın kenarına çarparak kontrolden çıkıp yol kenarına devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü M.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.




