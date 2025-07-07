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Konya'da Yeniden Refah dönemi kapandı: İkinci partiydi silinip gitti

Konya'da Yeniden Refah dönemi kapandı: İkinci partiydi silinip gitti

19:147/07/2025, понедельник
G: 7/07/2025, понедельник
Yeni Şafak
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Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç'un istifasıyla Konya'da Yeniden Refah yönetiminde belediye kalmadı.
Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç'un istifasıyla Konya'da Yeniden Refah yönetiminde belediye kalmadı.

Geçtiğimiz yıl 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde, Konya'da aldığı yüzde 23,48'lik oyla, 6 ilçe belediyesinin yönetimini üstlenen Yeniden Refah Partisi, son olarak Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç'un istifasıyla, tüm belediye yönetimlerini kaybetmiş oldu. Seçim sonrası başlayan istifalarla Yalıhüyük ve Doğanhisar belediye başkanları AK Parti’ye geçmişti. Altınekin belediye başkanı bağımsız oldu. Çumra, Emirgazi ve Sarayönü belediye başkanları da istifa edip bağımsız olarak yoluna devam edince, Yeniden Refah'ın Konya’da temsili kalmadı.

31 Mart yerel seçimlerinde Konya genelinde yüzde 23,48 oy oranına ulaşarak ikinci sırada yer alan Yeniden Refah Partisi (YRP), seçimler sonucunda 6 ilçede belediye başkanlığını kazanmıştı. Bu ilçeler Çumra, Altınekin, Sarayönü, Emirgazi, Yalıhüyük ve Doğanhisar olarak sıralanıyordu. Ancak seçimlerin ardından yaşanan gelişmelerle birlikte partide ciddi kopmalar meydana geldi.

İki başkan AK Parti'ye katıldı

Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu ile Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, kısa süre içinde YRP'den istifa ederek AK Parti saflarına katıldı.

Altınekin Belediye Başkanı Fatih Orhan ise partisinden ayrılarak bağımsız olarak görevine devam etme kararı aldı.

İl Başkanı değişince belediye başkanları da partiden ayrıldı

Konhaber'de yer alan iddiaya göre;
partideki diğer ayrılıklar, YRP Genel Merkezi'nin Konya İl Başkanlığı'na Hasan Yel’i atamasının ardından yaşandı.

Bu atamanın ardından Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan da partilerinden istifa ettiklerini kamuoyuna açıkladı.

Sarayönü Belediye Başkanı'nın istifasıyla Yeniden Refah'ın temsili sıfıra indi

Yaşananlar sonrası Yeniden Refah Partisi yönetiminde geriye yalnızca Sarayönü Belediyesi kalmıştı.

Geçtiğimiz gün, Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç'un da istifasını duyurmasıyla birlikte Konya'da Yeniden Refah Partisi'nin yönetiminde hiçbir belediye kalmamış oldu.

Koç, yaptığı açıklamada, "Desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerime, birlikte görev yaptığım çalışma arkadaşlarıma ve bu göreve beni layık gören herkese gönülden teşekkür ediyorum" deyip görevine bağımsız şekilde devam edeceğini bildirdi.



#Konya
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