Konya'da Yeniden Refah dönemi kapandı: İkinci partiydi silinip gitti

Geçtiğimiz yıl 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde, Konya'da aldığı yüzde 23,48'lik oyla, 6 ilçe belediyesinin yönetimini üstlenen Yeniden Refah Partisi, son olarak Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç'un istifasıyla, tüm belediye yönetimlerini kaybetmiş oldu. Seçim sonrası başlayan istifalarla Yalıhüyük ve Doğanhisar belediye başkanları AK Parti’ye geçmişti. Altınekin belediye başkanı bağımsız oldu. Çumra, Emirgazi ve Sarayönü belediye başkanları da istifa edip bağımsız olarak yoluna devam edince, Yeniden Refah'ın Konya’da temsili kalmadı.
31 Mart yerel seçimlerinde Konya genelinde yüzde 23,48 oy oranına ulaşarak ikinci sırada yer alan Yeniden Refah Partisi (YRP), seçimler sonucunda 6 ilçede belediye başkanlığını kazanmıştı. Bu ilçeler Çumra, Altınekin, Sarayönü, Emirgazi, Yalıhüyük ve Doğanhisar olarak sıralanıyordu. Ancak seçimlerin ardından yaşanan gelişmelerle birlikte partide ciddi kopmalar meydana geldi.
İki başkan AK Parti'ye katıldı
Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu ile Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, kısa süre içinde YRP'den istifa ederek AK Parti saflarına katıldı.
Altınekin Belediye Başkanı Fatih Orhan ise partisinden ayrılarak bağımsız olarak görevine devam etme kararı aldı.
İl Başkanı değişince belediye başkanları da partiden ayrıldı
Bu atamanın ardından Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan da partilerinden istifa ettiklerini kamuoyuna açıkladı.
Sarayönü Belediye Başkanı'nın istifasıyla Yeniden Refah'ın temsili sıfıra indi
Yaşananlar sonrası Yeniden Refah Partisi yönetiminde geriye yalnızca Sarayönü Belediyesi kalmıştı.
Koç, yaptığı açıklamada, "Desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerime, birlikte görev yaptığım çalışma arkadaşlarıma ve bu göreve beni layık gören herkese gönülden teşekkür ediyorum" deyip görevine bağımsız şekilde devam edeceğini bildirdi.