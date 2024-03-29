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Yeniden Refah Acıpayam teşkilatında toplu istifa: AK Parti'ye geçtiler

31 Mart yerel seçimlerine sayılı gün kala Yeniden Refah Partisi Acıpayam İlçe Teşkilatında istifa şoku yaşandı. Yeniden Refah Partisi Acıpayam Belediye Meclis Üyesi Adayı Hilmi Ordu ve parti üyesi arkadaşları istifa ederek AK Parti'ye geçti.

15:32 - 29/03/2024 Cuma
Güncelleme: 15:35 - 29/03/2024 Cuma
IHA
Hilmi Ordu ve arkadaşları, AK Parti'ye geçtiklerini açıkladı.
Hilmi Ordu ve arkadaşları, AK Parti'ye geçtiklerini açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Acıpayam Belediye Meclis Üyesi Adayı Hilmi Ordu ve parti üyesi arkadaşları istifa ettiğini duyurdu. Hilmi Ordu ve arkadaşları, AK Parti'ye geçtiklerini açıkladı.

İstifası hakkında bir açıklama yapan Hilmi Ordu, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını belirterek, “Kısa bir süre önce bazı nedenlerden dolayı Yeniden Refah Partisi'ne geçtik. Bir süre sonra yerel seçim startı verildi. Ben de Yeniden Refah Partisi Acıpayam Belediye Meclis Üyesi adayı gösterildim. Maalesef süreç ilerledikçe Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sürdürülen hizmet destanlarındaki kazanımlarımızın korunamayacağını ve Türkiye'mizin milli menfaatler temelinde büyük fedakarlıklar ile AK Parti ve MHP tarafından kurulan Cumhur İttifakı'na birlik ve beraberlik adına en büyük zararı ne yazık ki Yeniden Refah Partisi'nin verdiğini, bu gerçeklerle amacın CHP'nin yolunu açmak, ekmeğine yağ sürmek olduğunu gördük. Bunu vicdanımız kabul etmedi. Bu duygu ve düşüncelerle hem Yeniden Refah Partisi Meclis Üyesi adaylığımdan hem de Yeniden Refah Partisi üyeliğinden istifa ediyoruz. Tüm arkadaşlarıma aynı duyarlılıkla sandığa gidip yine yeniden Cumhur İttifakı adaylarına oy vermeye davet ediyorum” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Mollaismailoğlu'ndan Genel Merkez'e Cumhur İttifakı çağrısı

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Danışmanı Yücel Mollaismailoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partisinin Cumhur İttifakı'nda yer alması gerektiğini belirtti. Yazılı açıklamada bulunan Mollaismailoğlu, geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerde partisinin Cumhur İttifakı çatısı altında birleştiğini ve teveccüh gördüğünü belirtti. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nda yer almanın Milli Görüş'ün geleceği açısından hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Mollaismailoğlu, "Vakit bütünüyle bitmeden bu yanlıştan vazgeçilerek Cumhur İttifakının desteklendiği açıklanmalıdır. Yoksa bir iki kişinin ihtirası yüzünde Türkiye siyasetine ikinci bir Saadet Partisinin kazandırılması kaçınılmazdır." dedi.

#Yeniden Refah Partisi
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#Acıpayam
#Hilmi Ordu
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