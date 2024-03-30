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Peş peşe istifa ettiler: Yeniden Refah Milli Görüş'ten saptı

Yerel seçimlerde partilerinin büyükşehirlerde aday çıkarmasını protesto eden Yenide Refah Partililer partilerinden istifa etmeye devam ediyor. Bu kapsamda yeniden Refah Partisi Eyüp Sultan Belediyesi Meclis Üyesi Adayı İlhan Aras ve Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Topal partilerinden istifa etti. Topal, ''Milli Görüş çizgisinden saptığından dolayı Yeniden Refah Partisi’nin il yönetiminden istifa ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
18:10 - 30/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:10 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
YRP Eyüp Sultan Belediye Meclis Üyesi Adayı İlhan Aras
YRP Eyüp Sultan Belediye Meclis Üyesi Adayı İlhan Aras

Yarın gerçekleştirilecek olan 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde partilerinin büyükşehirlerde aday çıkarmasını protesto eden Yeniden Refah Partililer istifalara devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Eyüp Sultan Belediyesi Meclis Üyesi Adayı İlhan Aras ve Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Topal partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.


Biz Murat Kurum'u destekliyoruz

Yeni Şafak’a konuşan Yeniden Refah Partisi Eyüp Sultan Belediyesi Meclis Üyesi Adayı İlhan Aras şunları söyledi: ‘Yeniden Refah Partisi Eyüp Sultan Belediyesi Meclis Üyesi adayıydım. Partimizin özellikle büyükşehirlerde aday çıkarıp dolaylı olarak İmamoğlu’na destek olmasından duyduğum rahatsızlık nedeniyle partimden istifa etme kararı aldım. Biz, milli görüş geleneğinin bugünkü temsilcisi olan AK Parti’nin adayı Murat Kurum’u destekliyoruz. 14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partinin durduğu yer doğru olan yerdi. Bu seçimde de aynı yerde durmak gerekirdi. Lakin ne yazık ki geldiğimiz noktada CHP adaylarını kazandıracak bir pozisyonda olduğumuzu gördük. Biz bu pozisyonda siyaset yapamayız, yapmayız.’


Milli Görüş çizgisinden saptı

Hasan Topal

Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Topal ise şunları söyledi: ‘İstanbul ve Türkiye genelinde CHP’ye seçim kazandırma gayretinde gördüğümüz partimizin bu tutumundan vazgeçmediğinden ve milli görüş çizgisinden saptığından dolayı Yeniden Refah Partisi’nin il yönetiminden istifa ediyorum.’


#Yeniden Refah Partisi
#istifa
#İlhan Aras
#Hasan Topal
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