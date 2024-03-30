Yarın gerçekleştirilecek olan 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde partilerinin büyükşehirlerde aday çıkarmasını protesto eden Yeniden Refah Partililer istifalara devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Eyüp Sultan Belediyesi Meclis Üyesi Adayı İlhan Aras ve Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Topal partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Yeni Şafak’a konuşan Yeniden Refah Partisi Eyüp Sultan Belediyesi Meclis Üyesi Adayı İlhan Aras şunları söyledi: ‘Yeniden Refah Partisi Eyüp Sultan Belediyesi Meclis Üyesi adayıydım. Partimizin özellikle büyükşehirlerde aday çıkarıp dolaylı olarak İmamoğlu’na destek olmasından duyduğum rahatsızlık nedeniyle partimden istifa etme kararı aldım. Biz, milli görüş geleneğinin bugünkü temsilcisi olan AK Parti’nin adayı Murat Kurum’u destekliyoruz. 14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partinin durduğu yer doğru olan yerdi. Bu seçimde de aynı yerde durmak gerekirdi. Lakin ne yazık ki geldiğimiz noktada CHP adaylarını kazandıracak bir pozisyonda olduğumuzu gördük. Biz bu pozisyonda siyaset yapamayız, yapmayız.’