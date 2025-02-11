Konya’nın kalbinde tarihi bir dönüşüm başlıyor: Arasta Çarşısı'nın temeli atıldı

Karatay Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi ile şehrin tarihi dokusu yeniden canlanıyor. Bu dev proje kapsamında hayata geçirilecek olan Arasta Çarşısı'nın temeli atıldı. Konya Valisi İbrahim Akın; projenin modernle gelenek arasında bir köprü olacağını dile getirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Karatay Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi’nin tarihe not düşecek bir hizmet olduğunu aktardı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da; “Proje tamamlandığında, bölge hem yerli hem de yabancı turistler için cazibe merkezi haline gelecek” dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi'nin iş birliğiyle inşa edilecek Arasta Çarşısı’nın temeli atıldı.
Kültür, tarih ve ticaretin buluşma noktası olacak
Türkiye’nin en büyük ihya projelerinden birinin ilk adımını attık
Karatay Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesinin Karatay’ın gelişimi için önemli bir yatırım olduğunu dile getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Arasta Çarşısı’nın Konya’ya hayırlı olmasını diledi. Kılca, Çarşı’nın tamamlandığında hem yerli hem de yabancı turistler için cazibe merkezi haline geleceğini kaydetti.
Tarihi miras Karatay’da canlanacak
Hasan Kılca; Tarihi dokuya uygun olarak inşa edilecek olan Arasta Çarşısı’nın Konya için önemli bir adım ve şehrin geleceğine yapılan değerli bir yatırım olduğunu kaydetti.
"Biz birlikte hareket edince başaramayacağımız iş yok"
Konya’nın tarihi yeniden hayat bulacak
Bugün çok önemli bir tarihi dönüşüme şahit oluyoruz diyen AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, “Karatay Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi” ile bölgede tarihin yeniden hayat bulacağını ifade etti.
Arasta Çarşısı modernle gelenek arasındaki köprü olacak
Arasta Çarşısı’nın Konya’ya ve Karatay’a hayırlı olmasını dileyen Konya Valisi İbrahim Akın; projeyle modernle gelenek arasındaki köprünün inşa edileceğini dile getirdi.
Konuşmaların ardından Aziziye Mahallesi’ne kazandırılacak olan “Arasta Çarşısı”nın temeli, protokol üyelerinin katılımıyla dualar eşliğinde atıldı.