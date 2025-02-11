Konya’nın kalbinde tarihi bir dönüşüm başlıyor: Arasta Çarşısı'nın temeli atıldı

100 bin metrekarelik alanda Türkiye’nin en büyük dönüşüm projelerinden biri olan Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi’nin ilk etabı olan “Arasta Çarşısı” Aziziye Mahallesi’nde 84 iş yerinden oluşacak. 6 bin 427 metrekare arsa alanı ve 3 bin 4 metrekare inşaat alanına sahip olacak

“Arasta Çarşısı”