Konya'ya yeni raylı sistem hatları

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesi’nin ilk etabı olan Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Sitesi Tramvay Hattı’nda çalışmaları yoğun şekilde sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, raylı sistem hattında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Altay, Konya’nın mevcut 27 kilometre raylı sistem hattını geliştirmek için yoğun bir şekilde çaba sarf ettiklerini ifade ederek, "Şehir Hastanesi–Stadyum Raylı Sistem Hattı’nın birinci etabı kapsamında Adliye-Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Hattı'nda, 11.1 kilometrelik alanda çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam ediyor. İnşallah 2025 yılı sonu itibariyle inşa işlerini tamamlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.





AMAÇ TOPLU ULAŞIMI YAYGINLAŞTIRMAK

Yeni Sanayi Sitesi’nden Stadyum’a kadar olacak ikinci etabın da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla protokollerini tamamladıklarını kaydeden Başkan Altay, "Buradaki temel amaç toplu ulaşımda taşıdığımız insan sayısını artırmak. Özellikle, Karatay Sanayi ve Eski Sanayi’nin Yeni Sanayi Sitesi’ne taşınmasıyla oluşacak trafik yoğunluğunu almak için şehrimize yeni raylı sistem hatları kazandırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.





BAŞKAN ALTAY’DAN BAKANLIĞA TEŞEKKÜR

Barış Caddesi Tramvay Hattı’nda da çalışmaların devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, "İnşallah bahar ayıyla birlikte orada da temel atma sürecine başlamış olacağız. Tüm bu süreçteki katkılarından dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu’na, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları (AYGM) Genel Müdürümüz Yalçın beye de teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.





HAT 13 DURAKTAN OLUŞACAK

13 durak olarak inşa edilecek Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Sitesi Tramvay Hattı Projesi 11.1 kilometrelik uzunluğa sahip olacak. Hattın devamı olarak Yeni Sanayi Sitesi-Yeni Stadyum hattı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek.











