Albayrak Beton’dan dört yeni projeye 1,5 milyar TL yatırım

Albayrak Beton, 40 yıl boyunca edindiği tecrübe ve bilgi birikimini gayrimenkul üretimi alanında da geliştirmeye devam ediyor. İnşaat ve hazır beton sektörünün öncü markalarından olan Albayrak Beton, nitelikli konutlar üretmek üzere faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Gayrimenkul faaliyetlerine ilk adım attığı 2008 yılından bu yana altı projede toplam 411 kişiyi ev sahibi yapan Albayrak Beton ‘geleceği güvenle inşa eder’ sloganıyla nitelikli konutlar üretmek üzere çalışıyor. Önemli pek çok marka ile Anadolu Yakası’ndaki metro projelerinin de beton tedarikçisi konumunda bulunan ve halka arza hazırlanan Albayrak Beton, Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre; Türkiye genelinde 1.020 şirket arasında 15’inci sırada yer alıyor.





ÜRETİME 2003 YILINDA BAŞLADIK

Şirketin hikayesi ve faaliyetleriyle ilgili konuşan Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, şu bilgileri verdi: “İnşaat alanındaki faaliyetlerimizin temeli 1984 yılında inşaat malzemeleri satışı ile atıldı. Zamanla iş kollarımızı genişlettik ve 2003 yılında hazır beton üretimine başladık. Sonrasında bu tecrübemizi, inşaat sektörüne de taşıyarak 2008 yılı itibariyle inşaat üretimine başladık. 2023 yılı itibariyle de bu alandaki çalışmalarımıza hız verme kararı aldık. Şimdi bu kapsamda dört yeni projeye başlamış bulunuyoruz. İlk olarak başladığımız ‘Teraphill 15’, ‘Moonpark Koru, projelerinin hemen ardından ‘Teraphill Loft’ ve ‘Villa Rise’ projelerimize de start verdik. Bu projelerimizi toplam 1,5 milyar TL’lik yatırımla hayata geçiriyoruz.”





ÖZELLİKLİ PROJELERİN MİMARI

Yatay mimarinin en güzel örneklerinden biri olan ‘Teraphill Loft’ projesi ise Çekmeköy’de inşa ediliyor. Altı katlı dört blokta 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri olmak üzere 80 daire olarak planlanan projede, dairelerin büyüklükleri ise brüt 50 ila 120 metrekare arasında değişiyor. Loft daire ve bahçe kullanımlı daire seçenekleri sunan projenin Aralık 2026 tarihinde teslim edilmesi planlanıyor.

‘Villa Rise’ projesi ise; Şile Çavuş Mahallesi’nde 44 lüks villadan oluşuyor.





Halka arz süreci başladı

Öte yandan Albayrak Beton, ekim ayı itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) halka arz başvurusunu gerçekleştirdi. Halka arz sonrasında payların Borsa İstanbul’da işlem görmesi için BİST’e de başvuru yapan Albayrak Beton’un, paylarının sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi planlanıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Erdal Albayrak, “Hazırlıklarımız sürüyor, başvurularımızı gerçekleştirdik. Halka arzdaki öncelikli hedefimiz şirketimizi kurumsallaştırmak. Finansal desteği halktan almayı tercih ettik. Bu şekilde para kazanacak ve yatırımlar yapacağız. Halk da bundan para kazanacak” dedi.





ŞİLE VE ÇEKMEKÖY’DE İNŞA EDİYOR

Albayrak Beton’un Şile’de konumlanan projesi “Teraphill 15’, bahçe ve çatı dublekslerinin de olduğu yedi blokta 2+1 ve 3+1 olmak üzere brüt 50 metrekare ila 132 metrekare arasında değişen toplam 56 daireden oluşuyor. Projenin Mayıs 2025’te teslim edilmesi planlanıyor. Çekmeköy’de konumlanan ve şirketin ikinci kentsel dönüşüm projesi olan ‘Moonpark Koru’ ise 15 gecekondunun dönüştürüldüğü ve bittiğinde 14 katlı iki bloktan oluşacak bir proje olarak yükseliyor. Projede 1+1, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle 118 daire yer alacak. Projenin Haziran 2026’da teslim edilmesi planlanıyor.











