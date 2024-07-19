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Köpeğinize sorsanız o bile söylerdi

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk bayrağı olduğu için konsere çıkmayan Yunan şarkıcıyı kovan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’ye tepki gösterdi: Makamınıza oturttuğunuz köpeğe sorsanız, bağış gecesine Yunan sanatçı çıkarılmaması gerektiğini söylerdi.

04:00 - 19/07/2024 Cuma
Güncelleme: 02:48 - 19/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Mustafa Varank
Mustafa Varank

Yunan şarkıcı Despina Vandi, İzmir Çeşme’de Türk Eğitim Vakfı'na destek için düzenlenen konsere, alanda Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları olduğu için çıkmadı. CHP'li Belediye Başkanı Lal Denizli, Vandi'nin Türk bayrağı olduğu için sahneye çıkmayacağını açıkladı. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, daha önce makam koltuğuna köpeği oturtan Denizli'ye “Makamınıza oturttuğunuz köpeğe sorsanız, o bile ‘Türk Eğitim Vakfı’ için düzenlenen bağış gecesine ‘Yunan’ sanatçı çıkarılmaması gerektiğini size söylerdi” ifadelerini kullandı.

Denizli de Varank'a etkinliğin ‘kendilerine ait olmadığını’ anlattı. Varank ise “İçeriğinin sizden bağımsız olduğunu iddia ettiğiniz konsere destek verip afişine logonuzu koyarken de danışabilirdiniz” yanıtını verdi.

Lal Denizli


#CHP
#Lal Denizli
#Mustafa Varank
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