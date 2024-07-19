Köpeğinize sorsanız o bile söylerdi

Yunan şarkıcı Despina Vandi, İzmir Çeşme’de Türk Eğitim Vakfı'na destek için düzenlenen konsere, alanda Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları olduğu için çıkmadı. CHP'li Belediye Başkanı Lal Denizli, Vandi'nin Türk bayrağı olduğu için sahneye çıkmayacağını açıkladı. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, daha önce makam koltuğuna köpeği oturtan Denizli'ye “Makamınıza oturttuğunuz köpeğe sorsanız, o bile ‘Türk Eğitim Vakfı’ için düzenlenen bağış gecesine ‘Yunan’ sanatçı çıkarılmaması gerektiğini size söylerdi” ifadelerini kullandı.