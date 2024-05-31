Köpekler sokakta paralar nerede?

Meclis'te çözüm bekleyen sokak hayvanları kanun tasarısına sesini yükselten bazı gruplar, büyük rantı kaybetme korkusu yaşıyor. Köpek saldırıları nedeniyle sokaklarda güvensizlik yaşayan mağdur vatandaşlara karşı bazı kişi, dernek ve STK’lar atılacak hiçbir makul adıma yanaşmayıp çözüm önerisi de sunmuyor. Başıboş sokak hayvanları sorunu, dernek ve şahısların sosyal medya üzerinden yaptığı fotoğraf ve video paylaşımlarıyla halkın vicdanını sömürmesiyle başlıyor. Sektörleşen bu yapı, yasal olmayan şahsi IBAN hesapları paylaşarak yüklü miktarlar elde ediyor.





2 BİN 700 DERNEĞİN İNCELENMESİ GEREKİYOR

Sokak hayvanları üzerinden rant edenlerle mücadele eden S.A. “Sosyal medyada organize halde çalışarak vatandaşların vicdanını sömüren bu kişiler adeta zengin oldu. Çok yakın akrabam veteriner hekim, bu şahıslarla iş birliği yaparak bir anda zenginleşti. Yakından tanıdığım bu örnek bile aslında derdin hayvan sevgisi olmadığını çok net biçimde ortaya koyuyor. Senelerce normal veteriner maaşıyla geçinen adam bir anda villalar, lüks arabalar almaya başladı. Bu değirmenin suyu vicdan sahibi insanların hayvanlara yönelik hassasiyetlerinin sömürülmesinden geliyor” dedi. Ekip arkadaşlarıyla birlikte rant çetesinin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için çalıştıklarını anlatan S.A. “Türkiye’de 2 bin 700’e yakın dernek var, bu derneklerin tek tek incelenmesi gerekiyor.” iddiasında bulundu.





Bir ayağı yurt dışında

Almanya Hamburg’daki sözde hayvan haklarını savunan çete, konuya ilişkin Almanya’daki işleyişe ses çıkarmadan Türkiye’deki başıboş hayvanların yaşam alanlarının sokaklar olduğunu savunuyor. Almanların bu konuda maddi destek sağlamayacaklarını ifade eden S.A., terör bağlantıları ve uyuşturucu ticareti için toplanan paranın bu yolla aklanarak Türkiye’ye gönderildiğini iddia etti.





Kara para aklıyorlar

Türkiye’de büyük şirketlerin kara para aklamak için sokak köpeklerini kullandığı iddia ediliyor. Sektörleşen bu yapının büyük şirketlere fayda sağladığını dile getiren S.A. “Bu alanda dönen illegal parayı gören herkes örümcek ağı gibi sisteme dahil oluyor. Büyük şirketlerle bağlantılı derneklerin incelenmesi gerekiyor” değerlendirmesi yaptı.



