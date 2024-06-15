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Köprüde şüpheli araç alarmı

Üzerinde SMA yazan bir araç 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde durarak yolu kapattı. Şüpheli araç nedeniyle İstanbul Emniyeti alarma geçti.

Şahin Şen
04:00 - 15/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:02 - 15/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün gece şüpheli araç paniği yaşandı. Edinilen bilgiye göre, saat 22.14 sıralarında üzerinde SMA yazan bir araç köprüde durarak yolu kapattı. Şüpheli araç nedeniyle İstanbul Emniyeti alarma geçti. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Olay yerine giden ilk polis ekibi, araçtaki şüphelinin elinde kırmızı kablo ve pim olduğunu fark edince bomba imha ekipleri de bölgeye sevk edildi. Adının R. C. Ç. olduğu ve 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilen şüpheli yaklaşık 1 saat sonra polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Ardından trafik normala döndü. R. C. Ç.'nin SMA hastalarının sesini duyurmak istediğini söylediği öğrenildi.


Marmara Denizi'nde büyük tehlike: Sayıları giderek artıyor! Sıcaklık böyle yükselmeye devam ederse...

8 Haziran Marmara Denizi Günü kapsamında, Marmara Belediyeler Birliği tarafından Eminönü'nde düzenlenen programda, Marmara Denizi'ndeki mevcut durum, kirlilik ve iklim değişikliği konuları ele alındı. Programda bir konuşma yapan Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Gönülal, Marmara Denizi'ndeki yabancı türlerin sayısındaki artışa dikkat çekti. Doç. Dr. Gönülal, "Süveyş Kanalı'ndan gelen bir balık türü yüzerek 5 yılda ya da 1 yılda çok rahat bir şekilde Marmara'ya ulaşabiliyorlar. Eskiden bu kadar fazla sayı yoktu, şimdi daha fazla. Sebebi ise çok açık küresel ısınma." diye konuştu. Gönülal, "Balon Balığı Marmara'ya ulaştı, Aslan Balığı'nın ise en son Midilli Adası bölgesinde kaydı var. Şu an bilim insanlarının söylediği Aslan balığının yukarı doğru çıkmasını engelleyen tek şey sıcaklık bariyeri, ama bu sıcaklık farkı gitgide azalırsa sıcaklık artışı bu şekilde devam ederse, Aslan Balığı'nın Marmara'ya girmemesi için hiçbir sebep yok" şeklinde konuştu.


#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
#İstanbul Emniyeti
#SMA
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