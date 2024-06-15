Köprüde şüpheli araç alarmı

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün gece şüpheli araç paniği yaşandı. Edinilen bilgiye göre, saat 22.14 sıralarında üzerinde SMA yazan bir araç köprüde durarak yolu kapattı. Şüpheli araç nedeniyle İstanbul Emniyeti alarma geçti. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Olay yerine giden ilk polis ekibi, araçtaki şüphelinin elinde kırmızı kablo ve pim olduğunu fark edince bomba imha ekipleri de bölgeye sevk edildi. Adının R. C. Ç. olduğu ve 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilen şüpheli yaklaşık 1 saat sonra polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Ardından trafik normala döndü. R. C. Ç.'nin SMA hastalarının sesini duyurmak istediğini söylediği öğrenildi.
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1 saat önce