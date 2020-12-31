Gündem Korku dağları sardı İki gece aynı yerde kalamıyorlar
ANKARA

​Korku dağları sardı: İki gece aynı yerde kalamıyorlar

Korku dağları sardı: İki gece aynı yerde kalamıyorlar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2020’de 200’den fazla operasyonda 3 bin 646 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Yıl sonu değerlendirme toplantısında konuşan Akar, “Taarruzi ruhla terörle mücadelemiz devam edecek. Terör örgütünün sözde yönetiminin büyük panik içinde olduklarını, iki gece aynı yerde yatamadıklarını, korkunun dağları sardığını, TSK’nin nefesini enselerinde hissettiklerini görüyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar PKK’nın üst düzey kadrolarını korku sardığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar PKK’nın üst düzey kadrolarını korku sardığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yıl boyunca yurt içi ve sınır ötesinde 200’den fazla operasyon gerçekleştirildiğini ve toplam 3 bin 646 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcılarının da katılımıyla dün video konferans yöntemi ile yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, savunma ve güvenlik konularına ilişin değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, terörle mücadelede yıl boyunca sağlanan başarıyı da açıkladı.

30 BİN PKK’LI ETKİSİZ

  • Akar, şunları söyledi: “Yıl boyunca yurt içinde ve sınır ötesinde toplam 200’den fazla operasyon gerçekleştirdik. Yapılan başarılı operasyonlar sonucu yurt içi ve sınır ötesinde toplam 3 bin 646 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında örgütün sözde lider kadrosundan elebaşları da var. Böylece 24 Temmuz 2015’te teröristle mücadelede başlayan yeni süreçte bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 30 bin 416 oldu.”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar ve komutanlar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi’ne geçerek sınır ötesindeki harekat bölgeleriyle sınır hattındaki faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

İNLERİ TAHRİP EDİLDİ

Söz konusu operasyonlarda terör örgütü tarafından kullanılan mevzi, sığınak ve barınakların imha edildiğini belirten Akar, “Yurt içinde, sınır ötesinde teröristlerin ne kadar inleri, mağarası varsa bunlar tahrip edildi, edilmeye devam ediyor.” diye konuştu.

İKİ GECE AYNI YERDE YATAMIYORLAR

  • Bakan Akar, operasyonların etkin ve kesintisiz devam ettiğine dikkati çekerek “Teröristlere önemli darbe vuruldu, vurulmaya devam ediyor. Bu konuda kararlıyız. Artan bir tempo ve şiddetle aralıksız taarruzi ruhla terörle mücadelemiz devam edecek. Geldiğimiz nokta çok kritik. Bunu istihbarat raporlarında da görüyoruz. Terör örgütünün sözde yönetiminin büyük panik içinde olduklarını, iki gece aynı yerde yatamadıklarını, korkunun dağları sardığını, TSK’nin nefesini enselerinde hissettiklerini görüyoruz, takip ediyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Bu kış, çok sıcak geçecek

Jandarma Genel Komutanlığı’nın sosyal medya hesabından operasyona çıkan komandoların görüntüsü, “Bu kış, çok sıcak geçecek” mesajıyla paylaşıldı. Operasyona katılan helikopterin de yer aldığı görüntüde “Bu kış, çok sıcak geçecek. Vatan topraklarında tek bir terörist kalmayana dek; jandarma havacılarımızla, jandarma komandolarımızla, jandarma özel harekatlarımızla, güvenlik korucularımızla ve diğer tüm personelimizle birlikte operasyonlarımıza devam edeceğiz” denildi.

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