Korkulu bekleyiş: Arama çalışmaları üç gündür sürüyor

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kaybolan anne ile 5 yaşındaki oğlunu arama çalışmaları üçüncü gününde devam etti. İlçe merkezinde 2 Kasım Pazar günü evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Helvacı›yı yakınlarının kayıp ihbarının ardından Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, AFAD ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) arıyor. AFAD ekipleri tarafından engebeli ve ormanlık arazide dronla ve havadan arama yapılıyor. Jandarma arama kurtarma köpekleri de çalışmalara eşlik ediyor. Arama çalışmaları Huriye Helvacı’nın telefon sinyalinin son alındığı Köseali köyü ile Keşlik köyü civarında yoğunlaştırıldı. Bölgede arama çalışmaları sürerken sık sık etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşüyor.

Helvacı’nın kardeşi Hüseyin Hıra gazetecilere, kardeşinin bir sıkıntısı olmadığını söyledi. Bölgede sisin etkili olmaya başladığını anlatan Hıra, “Neden veya nasıl kaybolduğu yönünde hiçbir fikrim yok. Şimdiye kadar kardeşimin buna benzer bir kaybolması ya da evden ayrılması olmadı” dedi. Bozkurt ilçe merkezinden arama yapılan Köseali köyünün arasının yaklaşık 20 kilometre olduğuna işaret eden Hıra, şunları kaydetti: “5 yaşındaki çocuğuyla buralara kadar nasıl yürüdü, bilemiyorum. Yürüyerek buralara gelmiş midir? Bilemiyorum. Bir araca binse haber olur, bize illa ki haberi ulaştırılır. Birisi çıkıp, ‘Ben araca aldım, şuradan aldım, buraya götürdüm’ derdi. Kaybolduğunu duymayan kalmadı. Umudumuzu yitirmiyoruz. Devletimizden Allah razı olsun, herkes burada kardeşimi arıyor.”