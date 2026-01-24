Köşeye sıkışan İsrail'den boykotun etkisini kırma çabası: 29 Türk hakkında sinsi hazırlık

Gazze’de sivillere yönelik katliamları sürdüren terör devleti İsrail’in, bu gerçeği açıkça dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın isimleri hedef alıyor. İddiaya göre Tel Aviv yönetimi 'boykot çağrıları' nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu 29 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını “istenmeyen kişi” ilan ederek işgal ettikleri Filistin topraklarına girişlerini yasaklamaya hazırlanıyor.
Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail Diaspora Bakanlığı, aralarında liderler, gazeteciler, akademisyenler ve kamu görevlilerinin bulunduğu 29 Türk vatandaşının İsrail'e girişinin engellenmesi yönünde tavsiye kararı aldı.
İsrail'e yönelik "boykot çağrıları, antisemitizm" iddialarını öne sürerek alınan kararın bakanlık tarafından giriş yasaklarını uygulamakla yetkili Nüfus ve Göç İdaresine iletildiği de aktarıldı.
Türkiye'yi "düşman devlet" olarak niteledi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda 71 bin 455 Filistinli hayatını kaybederken, 171 bin 347 kişi yaralandı.
İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ni hedef almayı sürdürüyor.