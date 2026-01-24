Yeni Şafak
Köşeye sıkışan İsrail'den boykotun etkisini kırma çabası: 29 Türk hakkında sinsi hazırlık

11:3924/01/2026, Cumartesi
AA
Bülent Yıldırım - Bilal Erdoğan - Ali Erbaş
Bülent Yıldırım - Bilal Erdoğan - Ali Erbaş

Gazze’de sivillere yönelik katliamları sürdüren terör devleti İsrail’in, bu gerçeği açıkça dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın isimleri hedef alıyor. İddiaya göre Tel Aviv yönetimi 'boykot çağrıları' nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu 29 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını “istenmeyen kişi” ilan ederek işgal ettikleri Filistin topraklarına girişlerini yasaklamaya hazırlanıyor.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail Diaspora Bakanlığı, aralarında liderler, gazeteciler, akademisyenler ve kamu görevlilerinin bulunduğu 29 Türk vatandaşının İsrail'e girişinin engellenmesi yönünde tavsiye kararı aldı.

İsrail yönetiminin ülkeye girişini yasaklama kararı aldığı isimler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu
Bilal Erdoğan,
eski Diyanet İşleri Başkanı
Ali Erbaş
, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı
Bülent Yıldırım
'ın da bulunduğu belirtildi.

İsrail'e yönelik "boykot çağrıları, antisemitizm" iddialarını öne sürerek alınan kararın bakanlık tarafından giriş yasaklarını uygulamakla yetkili Nüfus ve Göç İdaresine iletildiği de aktarıldı.

Türkiye'yi "düşman devlet" olarak niteledi

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli ise yaptığı açıklamada, Türkiye'yi "düşman devlet" olarak nitelendirerek
"İsrail'e karşı düşmanca faaliyetlerde bulunanlara karşı gerekli adımları atmaya devam edeceklerini"
iddia etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda 71 bin 455 Filistinli hayatını kaybederken, 171 bin 347 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ni hedef almayı sürdürüyor.


#Bilal Erdoğan
#israil
#Ali Erbaş
#Bülent Yıldırım
