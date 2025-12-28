Kosova sandık başında

Siyasi krizin yaşandığı ülkede, 9 Şubat'ta yapılan son seçimlerin ardından hükümet kurulamamıştı. Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ise krizin aşılması için erken seçim kararı almıştı. Aylar süren siyasi kriz ve 9 Şubat 2025’te yapılan son seçimlerin ardından hükümet kurulmasına yönelik uzlaşma sağlanamaması nedeniyle, erken seçimler bugün yapılacak. Kosova Merkez Seçim Komisyonu’nun (KQZ) verilerine göre, seçimlerde 23 siyasi oluşum yarışacak. Bunlar arasında 18 siyasi parti, üç seçim ittifakı, iki sivil girişim ve bir bağımsız aday yer alıyor. Seçimler öncesi gözler, Kendin Karar Al (Vetëvendosje) Hareketi, Kosova Demokratik Partisi (PDK) ve Kosova Demokratik Birliği’nin (LDK) alacağı sonuçlara çevrilmiş durumda. Konuya dair Yeni Şafak'a konuşan Kosova Ticaret ve Teknoloji Üniversitesi (UBT) Öğretim Görevlisi Beni Kizolli, Kosova siyasetindeki yaşanan tıkanıklığın bir kaza değil, açık bir yönetim başarısızlığı sonucu olduğunu söyledi. Bir yılın boşa harcandığını kaydeden Kizolli, yeni seçimlerin de mucize getirmeyeceğine vurgu yaptı. Kizolli, meclis dengesi büyük ölçüde aynı kalacağını ve belirsizliğin süreceğini ifade etti. Siyasi analist Xhevdet Pozhari ise söz bugünkü seçimlerin Kosova için çok önemli olduğunu belirterek “28 Aralık seçimleri, Kosova'nın vatandaşlar için mi yoksa iktidardakiler için bir devlet mi olacağına karar verecek” dedi.