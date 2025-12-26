Mogadişu’da 56 yıl sonra yerel seçim

Afrika Boynuzu'nun stratejik öneme haiz ülkelerinden Somali, her geçen gün istikrar ve düzeni daha da ileri taşıyacak adımlar atmaya devam ediyor. Somali’nin başkenti Mogadişu’da halk, 1969’dan bu yana ilk kez yerel seçimlerde doğrudan oy kullanmak için sandık başına gitti. Somali Federal Cumhuriyeti Ulusal Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, bölgesel yönetimlerin belirleneceği yerel seçimler için seçmenlerin Mogadişu'da oy kullandı. Açıklamada, seçime 20 siyasi partiden 1604 adayın katıldığı belirtildi.





GENEL SEÇİMLER İÇİN ÖRNEK

Yetkililer, Mogadişu’daki yerel seçimlerin başarılı şekilde tamamlanması halinde, bunun ülke genelinde yapılması planlanan doğrudan seçimler için örnek teşkil edeceğini belirtti. Seçimler, ülkede uzun süredir uygulanan dolaylı ve kabile temelli “4,5 sistemi”nden, bir kişi bir oy esasına dayalı doğrudan seçim sistemine geçişte tarihi bir adım olarak nitelendiriliyor.





FEDERAL HÜKÜMET KARARLI

Somali’de en son 1969 yılında doğrudan genel seçim yapılmıştı. Ülke, 1991’de başlayan iç savaşın ardından uzun yıllar “4,5 sistemi” olarak bilinen kabile temelli temsil modeliyle yönetildi. Bu sistemde vatandaşlar doğrudan oy kullanamıyor, milletvekilleri kabile delegeleri tarafından seçiliyor, cumhurbaşkanı ise bu milletvekilleri tarafından belirleniyordu. Federal hükümet, demokratik temsili güçlendirmek amacıyla bir kişi bir oy esasına dayalı seçim sistemine geçiş sürecini sürdürüyor.





TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ DESTEĞİ

Somali'de 56 yıl sonra seçim yapılmasında, Türkiye'nin son 20 yılda kazan-kazan eksenli verdiği desteğin önemli olduğu değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika Vizyonu çerçevesinde önde gelen ülkelerden Somali'de istikrar ve kalkınmayı destekleyen süreçleri ve yatırımları gerçekleştiren Türkiye, son dönemde, savunma, enerji kaynakları, balıkçılık ve uzay araştırmaları konusunda Mogadişu yönetimiyle önemli iş birliiği anlaşmalarına imza attı.



