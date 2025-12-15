Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Şili'de tarihi seçim

Şili'de tarihi seçim

04:0015/12/2025, Pazartesi
G: 15/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Aşırı sağdaki diğer adayların elenmesiyle birlikte, bu oyların büyük kısmının Kast'a kayması ve aşırı sağcı liderin yüzde 50 barajını aşarak başkanlık koltuğuna oturması öngörülüyor.
Aşırı sağdaki diğer adayların elenmesiyle birlikte, bu oyların büyük kısmının Kast'a kayması ve aşırı sağcı liderin yüzde 50 barajını aşarak başkanlık koltuğuna oturması öngörülüyor.

Şili'de halk, ülkenin 1990 yılında sona eren askeri diktatörlükten bu yana en keskin siyasi eksen değişikliğine sahne olması beklenen devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti. Yaklaşık 16 milyon kayıtlı seçmen, aşırı sağcı Cumhuriyetçi Parti’nin kurucusu Jose Antonio Kast ile mevcut sol koalisyonun Komünist Parti adayı Jeannette Jara arasında bir tercih yaptı. Seçim atmosferi, ülkenin yakın tarihindeki en kutuplaşmış siyasi tabloyu ortaya koyuyor. Aşırı sağdaki diğer adayların elenmesiyle birlikte, bu oyların büyük kısmının Kast'a kayması ve aşırı sağcı liderin yüzde 50 barajını aşarak başkanlık koltuğuna oturması öngörülüyor.


#Şili
#siyaset
#seçim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2025 KARİYER KAPISI: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?