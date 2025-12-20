Zelenski kontrolde olmayan bölgelerde seçim olmayacağını duyurdu: Nasıl yapılacağı Putin'e kalmadı

"Barış, savaştan iyidir ancak bu herhangi bir fiyata değil çünkü biz halihazırda çok büyük bir bedel ödedik. Bizim için, Putin’in başka bir arzusu veya ‘başka bir Putin’ tarafından bozulamayacak, adil ve güçlü bir anlaşma önemlidir. Bu yüzden bana göre anlaşmalar sadece imza atmaktan ibaret değildir. Rusların bir saldırganlıkla yeniden başka bir savaş başlatması durumunda neler yaşanacağına ilişkin detayları bilmemiz gerekiyor. Amerikalıların ve Avrupalıların, ortaklarımızın nasıl tepki göstereceğini bilmeliyiz. Ukrayna nasıl bir caydırıcı pakete sahip olacak, ordumuz nasıl donatılacak, ne kadar güçlü olacak, nasıl bir rezerve sahip olacağız, neye güvenebiliriz ve saldırgana eş zamanlı olarak hangi yaptırım paketleri uygulanacak, bilmeliyiz. Anlaşma Ukrayna için adil ve etkili olmak zorunda"