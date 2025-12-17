Ukrayna Rus petrol rafinerisini vurdu

Ukrayna ordusunun, Rusya’nın Krasnodar bölgesinde bulunan Slavyansk petrol rafinerisine saldırı düzenlediği bildirildi.
Ukrayna ordusunun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ve Ukrayna'da Rus ordusunun kontrolündeki bazı noktalara "uzun menzilli" silahlarla saldırıldığı belirtildi.
Rusya’nın Krasnodar bölgesinde yer alan Slavyansk petrol rafinerisine saldırı yapıldığı aktarılan açıklamada, "Hedef alınan bölgede patlamalar oldu ve yangın çıktı." ifadesine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, Rusya'nın işgal ettiği Lugansk bölgesinde Rus ordusuna ait bir silah deposuna da saldırı düzenlendiği bilgisi verildi.