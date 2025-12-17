Yeni Şafak
Ukrayna Rus petrol rafinerisini vurdu

14:2617/12/2025, Çarşamba
G: 17/12/2025, Çarşamba
AA
Foto: Arşiv.
Ukrayna ordusunun, Rusya’nın Krasnodar bölgesinde bulunan Slavyansk petrol rafinerisine saldırı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna ordusunun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ve Ukrayna'da Rus ordusunun kontrolündeki bazı noktalara "uzun menzilli" silahlarla saldırıldığı belirtildi.

Rusya’nın Krasnodar bölgesinde yer alan Slavyansk petrol rafinerisine saldırı yapıldığı aktarılan açıklamada, "Hedef alınan bölgede patlamalar oldu ve yangın çıktı." ifadesine yer verildi.

Söz konusu rafinerinin Rus ordusuna hizmet ettiği kaydedilen açıklamada,
"2025 yılı itibarıyla Slavyansk (petrol) rafinerisi yılda yaklaşık 5,2 milyon ton kapasiteyle ham petrol ve kondensat işliyor"
denildi.

Açıklamada ayrıca, Rusya'nın işgal ettiği Lugansk bölgesinde Rus ordusuna ait bir silah deposuna da saldırı düzenlendiği bilgisi verildi.

Ukrayna'nın 14 Aralık’ta Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait "R. Graifer" adını taşıyan doğal gaz sondaj platformuna yönelik de saldırı düzenlendiği bildirilen açıklamada,
"Üretilen gazın hazırlanması ve pompalanması için operasyonel ve teknik modülü barındıran sabit platformda hasar tespit edildi ve bunun sonucunda 14 kuyunun tamamı durduruldu
" ifadesi kullanıldı.


