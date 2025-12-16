Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rus uzun menzilli bombardıman uçakları Karadeniz'de: Savaş uçakları da eşlik etti

Rus uzun menzilli bombardıman uçakları Karadeniz'de: Savaş uçakları da eşlik etti

18:3216/12/2025, Salı
G: 16/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Rus savaş uçakları da "Tu-22M3"ün beş saatlik uçuşuna eşlik etti.
Rus savaş uçakları da "Tu-22M3"ün beş saatlik uçuşuna eşlik etti.

Rusya'ya ait "Tu-22M3" uzun menzilli stratejik bombardıman uçakları Karadeniz üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Karadeniz'in tarafsız suları üzerinde yaptığı beş saatlik planlı uçuşa Rus "Su-35S" ve "Su-27" savaş uçaklarının eşlik ettiği de bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus "Tu-22M3" uzun menzilli stratejik bombardıman uçaklarının Karadeniz üzerinde uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait "Tu-22M3" uzun menzilli bombardıman uçaklarının Karadeniz'in tarafsız suları üzerinde planlı uçuş yaptığı belirtildi.

Rus savaş uçakları da beş saatlik uçuşa eşlik etti

Rus "Su-35S" ve "Su-27" savaş uçaklarının eşlik ettiği uçuşun 5 saati aştığı kaydedilen açıklamada, "Uzun menzilli havacılık mürettebatı, düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlantik, Pasifik Okyanusu, Baltık ve Karadeniz'in tarafsız suları üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri uçaklarının tüm uçuşları, uluslararası hava sahası düzenlemelerine sıkı şekilde uyularak gerçekleştirilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.



#Rusya Savunma Bakanlığı
#Karadeniz
#Tu-22M3
#Bombardıman Uçağı
#Rusya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kura çekilişinde konut çıkarsa ne kadar peşinat verilecek?