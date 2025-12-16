Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya: Harkiv bölgesinde bir yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya: Harkiv bölgesinde bir yerleşim birimini ele geçirdik

17:5416/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da Harkiv bölgesinde Novoplatonovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Donbas bölgesinde Rusya Silahlı Kuvvetlerinin önemli hatları kontrol altına aldığı belirtilen açıklamada, "Batı birlikleri, aktif operasyonlar sonucunda Harkiv bölgesindeki Novoplatonovka yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Rus birliklerinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerince kullanılan ulaşım altyapı tesislerini, silahlı insansız hava araçları için bir montaj ve depolama tesisini, Ukrayna askerleri ile yabancı paralı savaşçıların bulunduğu 154 geçici konuşlanma alanını ateş altına aldığı kaydedildi.



#Harkiv
#Rusya Savunma Bakanlığı
#Ukrayna
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kura çekilişinde konut çıkarsa ne kadar peşinat verilecek?