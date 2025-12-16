Rusya: Harkiv bölgesinde bir yerleşim birimini ele geçirdik

Açıklamada, Rus birliklerinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerince kullanılan ulaşım altyapı tesislerini, silahlı insansız hava araçları için bir montaj ve depolama tesisini, Ukrayna askerleri ile yabancı paralı savaşçıların bulunduğu 154 geçici konuşlanma alanını ateş altına aldığı kaydedildi.