Kötü gün dostu

Türkiye’nin dört bir yanından afetzedelerin yardımına koşan AK Partili belediyeler, yaraların sarılmasına öncülük ediyor. Bölgede görevlendirilen 800’den fazla belediye, depremzedeler için geçici barınma merkezlerinin kurulumundan, altyapı çalışmalarına, psikolojik destekten, enkaz kaldırmaya 41 farklı alanda bölgenin normalleşmesi için kolları sıvadı. Söz konusu girişimlerle depremin yıkıcı etkisinin kısa sürede silinmesi hedefleniyor.

ÇADIRDAN KONTEYNERE

Çalışmaların başında, konaklamayı daha iyi hale getirecek konteyner kentlerin kurulumu geliyor. Afetin hemen ardından kurulan çadır kentlerin konteynerler alırken, belediye ekipleri içme suyu kanalizasyon ve aydınlatma konularında destek veriyor. Çalışmalar tamamlandığında ev konforunda yaşam alanları oluşacak.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BARINMA DESTEĞİ

Kurulan mobil mutfak ve aş evleriyle afetzedelerin yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayan belediyeler, baz istasyonları kurarak telefon ve internet erişimi sağladı. Konya Büyükşehir Belediyesi, geçici barıma alanlarında altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra riskli yapıların tespiti için personel desteği de sağladı. Deprem bölgesindeki çiftçilere yönelik yem, gübre ve mazot desteğinin yanı sıra, tıbbi malzeme desteği de ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise bölgeye gönüllü olarak giden sağlık çalışanlarına barınma desteği verdi.

ÇOCUKLAR HEP GÜLSÜN DİYE...

Depremden en çok etkilenen grup olan çocuklar için de çeşitli çalışmalar hayata geçirildi. Her konteyner kentte oyun alanları oluşturulurken, bazı noktalarda sinemalar film izleme imkanı sunuyor. Belediye ekiplerinin büyük bir özenle takip ettiği depremzede çocukların mutluluğu için tüm imkanlar seferber edildi.

ENKAZ VE ALTYAPI ONARIMI YAPIYORLAR

Depremin yıkıcı etkisi nedeniyle adeta moloz yığınına dönen şehirlerde enkaz kaldırma ve zarar gören altyapıyı onarma işlerini de belediyeler organize ediyor. Bina enkazları,belediyelere ait iş makineleriyle döküm alanlarına taşınıyor. Belediyeler, içme suyu ve kanalizasyon gibi zarar gören yerleri de onarıyor.











