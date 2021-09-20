Kremlin açıkladı: Erdoğan’ın Rusya ziyareti için hazırlık yapılıyor

Rus medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre içerisinde Rusya'yı ziyaret etmeye hazırlandığını duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya lideri Putin ile bu ay bir araya geleceği yönündeki haberlerin doğru olup olmadığı sorusu üzerine şu cevabı verdi:

“Gerçekten de Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan’ın Rusya Federasyonu’na gerçekleştireceği iş ziyaretinin hazırlıkları yapılıyor.”

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Peskov, Erdoğan’ın Rusya’yı ziyareti sırasında Putin ile yapacağı görüşmenin içeriğine ilişkin soru karşısındaysa şunları söyledi:

“(Görüşmelerin) gündemi oldukça geniş olacak, zira ülkelerimizin ilişkileri çok yönlü. İkili ilişkilerden başlamak üzere liderlerin bu bakımdan her daim üstünde konuşacağı pek çok konu var.”

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Haberde ayrıca, Rusya’ya yapması planlanan iki günlük ziyaretinin, Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’a gerçekleştireceği ziyareti izleceği belirtiliyor.

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