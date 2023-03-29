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Gündem

Kremlin: Rusya'ya karşı yürütülen hibrit savaş uzun sürecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dost olmayan ülkelerin Rusya'ya karşı yürüttüğü hibrit savaşın uzun süreceğini söyledi.

16:17 . 29/03/2023 Çarşamba
AA
Kremlin Sözcüsü Peskov

Kremlin Sözcüsü Peskov

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.


Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri operasyonun bu yıl sona erip ermeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov,
"Geniş çaptaki savaşı kastediyorsanız bu, düşman olan devletler ve dost olmayan ülkeler ile bir çatışmadır. Bu, ülkemize karşı onların başlattıkları hibrit bir savaş ve uzun sürecek. Bu durumda özgüven, kararlılık ve Devlet Başkanı etrafında birliğe ihtiyacımız var."
dedi.

Peskov, ABD tarafından düzenlenen Demokrasi Zirvesi'ni değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:


"Kendisinin, dünyanın sözde demokrasi öğretmeni olduğunu iddia eden Amerika, birkaç ülkeyi vaaz vermek için, öğrenci kisvesinde bir araya getirmek için ikinci kez girişimde bulunuyor. Bu derse katılmak isteyenler var ve bu onların egemen kararıdır. Ancak dünyayı birinci ve ikinci sınıf ülkelere bölmeye yönelik girişimler, birçoğu tarafından tebessümle karşılanıyor. Bunun çok ciddi bir etkinlik olduğu söylenemez."
#ABD
#Peskov
#Rusya
#savaş
#Ukrayna
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