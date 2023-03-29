Kremlin: Rusya'ya karşı yürütülen hibrit savaş uzun sürecek

"Kendisinin, dünyanın sözde demokrasi öğretmeni olduğunu iddia eden Amerika, birkaç ülkeyi vaaz vermek için, öğrenci kisvesinde bir araya getirmek için ikinci kez girişimde bulunuyor. Bu derse katılmak isteyenler var ve bu onların egemen kararıdır. Ancak dünyayı birinci ve ikinci sınıf ülkelere bölmeye yönelik girişimler, birçoğu tarafından tebessümle karşılanıyor. Bunun çok ciddi bir etkinlik olduğu söylenemez."