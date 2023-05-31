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Küçükçekmece'de takla atan otomobil içerisinde sıkıştılar: Beş yaralı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde otomobilin ağaca çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan beş kişi , itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

18:06 . 31/05/2023 Çarşamba
DHA
Küçükçekmece'de ağaca çarpan otomobilin takla atması sonucu beş kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de ağaca çarpan otomobilin takla atması sonucu beş kişi yaralandı.

İstanbul Küçükçekmece’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ağaca çarparak takla attı. Kazada ikisi ağır 5 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 15.40 sıralarında Atakent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde yaşandı. O.A yönetimindeki 34 BCJ 767 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırım üzerinde ki ağaca çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan 5 kişi , itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralıların 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

#İstanbul
#Küçükçekmece
#Kaza
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