Kuduz kurt

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı kırsal Kireçli Mahallesi'ne gelen kurt, 1'i ağır 4 kişiyi feci biçimde yaraladı. Bir mağarada bulunan kurt, köylüler tarafından av tüfeği ile öldürüldü. 4 kişiyi yaralayan kurdun, laboratuvarda yapılan analizlerde kuduz olduğu tespit edildi. Karantinaya alınan mahalleye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Alınan karar üzerine jandarma, köyün giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Kurdun yaraladığı 4 kişinin kuduz tedavisinin sürdüğü bildirildi