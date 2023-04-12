Kuduz kurt 4 kişiye saldırdı.
Köye inen kurt 4 kişiyi yaraladı. Erzurum Tortum’da kurt 4 kişiye saldırdı. Olay 172 nüfuslu kırsal Kireçli Mahallesi’nde önceki sabah meydana geldi. Ahırdaki hayvanlarına su veren Destegül Uğurlu dışarı çıktığında kurtla karşılaştı. Kurt, çenesinden ısırdığı kadını ağır yaraladı. Vahşi hayvanla dakikalarca mücadele eden Uğurlu’nun çığlıklarına köylüler yetişti. 3 kişiye daha saldıran kurt kaçtı. Kurt saldırısında hafif yaralanan Serdar Aydınlı, İlhami Akbulut ve Vediye Kırmızıaslan tedavi edilip taburcu oldu. Ağır yaralı Destegül Uğurlu’nun tedavisi sürüyor.
KÖYE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAK
Kurdu yakalamak için köpeklerle peşine düşen köylüler, mağarada kıstırdıkları saldırgan hayvanı av tüfeğiyle öldürdü. Kuduz şüphesi üzerine kurdun kafası Erzurum Veteriner Araştırma Enstitüsü’ne gönderildi. Kurdun yaraladığı 4 kişi ile yaklaşık 90 kedi ve köpek aşılandı. Saldırıya uğrayan at ise karantinaya alındı. Laboratuvarda yapılan analizlerde kurdun kuduz olduğu tespit edildi. Karantinaya alınan mahalleye hayvan giriş-çıkışı yasaklandı. Jandarma köyün giriş-çıkışında önlem aldı.