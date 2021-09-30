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ANKARA

Külliye'de önemli görüşme: Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu başkanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ile bir araya geldi.

Haber Merkezi İHA
Külliyede önemli görüşme: Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu başkanını kabul etti
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 1,5 saat sürdü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

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