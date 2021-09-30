Külliye'de önemli görüşme: Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu başkanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 1,5 saat sürdü.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/Grv48x0rvy
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/Grv48x0rvy— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) September 30, 2021