Kumpasçının eşi ​FETÖ’cülere para dağıtmış: Kod adı Mukaddes

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün FETÖ’ye finans sağlayan firari kripto örgüt mensuplarına yönelik düzenlediği operasyonun detaylarına Yeni Şafak ulaştı. İstihbarat Şube ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gaybubet evlerinde kalan ve örgüt üyelerine para aktaran şüphelilerin adreslerini belirledi. Operasyon için düğmeye basan polis 9 şüpheliyi yakaladı. Yeniden yapılanma hazırlığında olan ve örgütün dağılmaması için üyelerine finans sağlayan FETÖ’cüler arasında, “futbolda şike kumpası” davasında 1972 yıl hapis cezası alan dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç’ın eşi Nuray Ardıç da bulunuyor. Nuray Ardıç’ın örgüt içinde “Mukaddes” kod adını kullandığı ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Herhangi bir işte çalışmaması ve SGK kaydı olmamasına rağmen Ardıç’ın evinde yüksek miktarda ABD doları çıktı.

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Nazmi Ardıç

FETÖ’CÜLERE DAĞITACAKLARDI