Kuraltanımaz minibüs şoförüne şok: Trafikten men edildi

Sultangazi'de sabah saatlerinde işe gitmek için bir minibüse binen Nursel Güner isimli kadın yolcu, minibüs sürücüsünün sigara içmesi ve maske kullanması üzerine sürücüyü uyardı.

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Beklemediği bir tepki ile karşılaşan kadın yolcu, minibüs sürücüsü tarafından hakarete uğradı.

GÜNDEM Sultangazi'de ayakta yolcu taşıyan minibüsten sağlık görevlileri de çıktı

Şoföre ceza kesildi

Minibüs sürücüsünün kadın yolcunun üzerine yürüyerek hakaret ettiği ve minibüsten indirdiği olayla ilgili yetkilielr harekete geçti.İstanbul Büyükşehir Belediyesi, harekete geçti. Şoföre sürücüsüne idari para cezası kesilirken, araç trafikten men edildi.