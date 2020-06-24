Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kuraltanımaz minibüs şoförüne şok Trafikten men edildi
3. SAYFA

Kuraltanımaz minibüs şoförüne şok: Trafikten men edildi

İstanbul Sultangazi'de minibüs içerisinde sigara içtiği ve maske takmadığı için kendisini uyaran kadın yolcunun üzerine yürüyerek hakaret eden minibüs şoförüne ceza kesildiğini ve minibüsün trafikten men edildi.

Haber Merkezi DHA
Minibüs şoförü trafikten men edildi.
Minibüs şoförü trafikten men edildi.

Sultangazi'de sabah saatlerinde işe gitmek için bir minibüse binen Nursel Güner isimli kadın yolcu, minibüs sürücüsünün sigara içmesi ve maske kullanması üzerine sürücüyü uyardı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan balık istifi minibüsün şoförü cezadan kurtulamadı
KORONAVİRÜS
Polisin 'dur' ihtarına uymayan balık istifi minibüsün şoförü cezadan kurtulamadı

Beklemediği bir tepki ile karşılaşan kadın yolcu, minibüs sürücüsü tarafından hakarete uğradı.

Sultangazi'de ayakta yolcu taşıyan minibüsten sağlık görevlileri de çıktı
GÜNDEM
Sultangazi'de ayakta yolcu taşıyan minibüsten sağlık görevlileri de çıktı

Şoföre ceza kesildi

Minibüs sürücüsünün kadın yolcunun üzerine yürüyerek hakaret ettiği ve minibüsten indirdiği olayla ilgili yetkilielr harekete geçti.İstanbul Büyükşehir Belediyesi, harekete geçti. Şoföre sürücüsüne idari para cezası kesilirken, araç trafikten men edildi.

Minibüsü balık istifi dolduran kuraltanımaz şoför polise yalvardı: Beni affedin
KORONAVİRÜS
Minibüsü balık istifi dolduran kuraltanımaz şoför polise yalvardı: Beni affedin
Abone Ol Google News
Havacılıkta yeni normal

Havacılıkta "yeni normal"

​Neler değişti ve değişecek?
Terörist övdü, devleti katil ilan etti

Terörist övdü, devleti 'katil' ilan etti

​Kaftancıoğlu'nun 9 yıl hapis cezasına uzanan dosyası...
PKK inlerine bu bomba girecek

​Bakan Varank duyurdu: İlklere imza atarak testleri geçti.

​Kimi brandalara sardı kimi halılarla üstünü kapattı.

Haddini bil İsrail!

Haddini bil İsrail!

Mezarlık duvarındaki Türk Bayrağına saldırdılar!

Balık istifi yakalanınca Amerikan filmlerindeki gibi kaçmaya kalktı.

Ekipler alarma geçti adım adım sokakta koronavirüs şüphelisini aradı.

Korona mağduru çiftlere müjde

Korona mağduru çiftlere müjde

​İçişleri yeni genelge yayınladı, 1 Temmuz'da açılıyor.

​Bakan Ersoy koronavirüs test merkezleri için tarih verdi.
Kesinlikle tasvip etmiyoruz, çok tehlikeli

Kesinlikle tasvip etmiyoruz, çok tehlikeli

Tunç Soyer'in 'ayrı bayrak ve para' açıklamasına tepki.
YouTube'daki<br> büyük tehlike!

YouTube'daki
büyük tehlike!

​Çocuk istismarı içeren videolar kaldırılmadı...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.