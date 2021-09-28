Gündem "Kuran CHP için tehlikeli" diyen Hüsnü Bozkurt ADDnin yeni başkanı
POLİTİKA

"Kur'an CHP için tehlikeli" diyen Hüsnü Bozkurt ADD'nin yeni başkanı

"Kur'an ayetleri ile siyaset yapmak CHP'nin yolu olmamalı" ve "16 Nisan referandumunda 'evet' diyenleri denize dökeriz" çıkışlarıyla gündeme gelen eski CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yeni genel başkanı seçildi.

Haber Merkezi Diğer
Kuran CHP için tehlikeli diyen Hüsnü Bozkurt ADDnin yeni başkanı
Hüsnü Bozkurt

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) 16. Olağan Genel Kurul seçimi tamamlandı. Beş genel başkan adayı arasından en yüksek oyu alan eski CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, ADD'nin yeni başkanı seçildi.

"ARKA BAHÇESİ OLMAYIZ"

Başkan seçilmesinin ardından açıklama yapan Bozkurt, "Halkımızı birleştirebilecek tek güç, Atatürk’ün düşünceleri. Hiçbir siyasi yapının arka bahçesi asla olmayız, ancak siyasete yön verir, yol gösteririz" dedi.

"KUR'AN CHP İÇİN TEHLİKELİ"

Eski CHP Konya milletvekili Hüsnü Bozkurt, 2016 yılında yaptığı bir açıklamada "Kur'an ayetleri ile siyaset yapmak CHP'nin yolu olmamalı" ifadelerini kullanmıştı.

"EVETÇİLERİ DENİZE DÖKERİZ"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren 16 Nisan 2017 referandumu öncesi de 'evet' diyeceklere "Sandıktan evet çıkarsa da kimse heveslenmesin. Yine Samsundan başlar, sizi İzmir'e kadar kovalarız" diyerek tehditte bulunmuştu.

CHP'li vekilden 'evet'e karşı 'denize dökerim' tehdidi
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CHP'li vekilden 'evet'e karşı 'denize dökerim' tehdidi
CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, ''Bizim büyüklüğümüz oy'la ölçülemez, biz bu ülkenin sahibiyiz, Evet çıkarsa bedelini ödetiriz, evet çıkarsa hepinizi denize dökeriz" dedi

CHP'li Bozkurt'a göre Kur'an CHP için tehlikeli!
OYNAT 00:17
CHP'li Bozkurt'a göre Kur'an CHP için tehlikeli!
16 Nisan referandumu öncesi 'evet' diyenleri denize dökeriz' diyerek skandal bir açıklama yapan eski CHP Konya milletvekili Hüsnü Bozkurt'un, 2016 yılında yaptığı bir başka açıklama sosyal medyada tekrar gündem oldu. Konya'nın Ereğli ilçesinde, 'Kur'an ayetleri ile siyaset yapmak CHP'nin yolu olmamalı' ifadelerini kullanan Bozkurt'a sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.
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