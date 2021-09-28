"Kur'an CHP için tehlikeli" diyen Hüsnü Bozkurt ADD'nin yeni başkanı

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) 16. Olağan Genel Kurul seçimi tamamlandı. Beş genel başkan adayı arasından en yüksek oyu alan eski CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, ADD'nin yeni başkanı seçildi.

"ARKA BAHÇESİ OLMAYIZ"

Başkan seçilmesinin ardından açıklama yapan Bozkurt, "Halkımızı birleştirebilecek tek güç, Atatürk’ün düşünceleri. Hiçbir siyasi yapının arka bahçesi asla olmayız, ancak siyasete yön verir, yol gösteririz" dedi.

"KUR'AN CHP İÇİN TEHLİKELİ"

Eski CHP Konya milletvekili Hüsnü Bozkurt, 2016 yılında yaptığı bir açıklamada "Kur'an ayetleri ile siyaset yapmak CHP'nin yolu olmamalı" ifadelerini kullanmıştı.

"EVETÇİLERİ DENİZE DÖKERİZ"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren 16 Nisan 2017 referandumu öncesi de 'evet' diyeceklere "Sandıktan evet çıkarsa da kimse heveslenmesin. Yine Samsundan başlar, sizi İzmir'e kadar kovalarız" diyerek tehditte bulunmuştu.

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