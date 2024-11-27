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Kur'an yakan kişiye 14 yıl hapis

Kur'an yakan kişiye 14 yıl hapis

04:0027/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
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Rusya'da bir mahkeme, geçtiğimiz yıl Kur'an-ı Kerim'i yakan Nikita Juravel'i, "devlete ihanet" suçlamasıyla 14 yıl hapis cezasına mahkûm etti. Mahkeme, Juravel'in Ukrayna Güvenlik Servisi'nin talimatıyla bu eylemi gerçekleştirdiğini ve Rusya'nın güvenliğini tehlikeye attığını açıkladı. Volgograd Bölge Mahkemesi, Juravel'in suçlarını kabul ettiğini açıkladı.




#rusya
#kuran
#ceza
#aktüel

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