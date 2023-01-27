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Kur'an'a saldırı hazırlığı: Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Danimarka'da, Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eyleme izin verilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

14:26 . 27/01/2023 Cuma
Diğer
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Danimarka'da bugün Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eyleme izin verildiğinin öğrenildiği kaydedildi.

'BU TUTUM KABUL EDİLEMEZ'

Bunun üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi'nin Bakanlığa çağrıldığının belirtildiği açıklamada, "Büyükelçi’ye, açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eyleme izin verilmesini en güçlü şekilde kınadığımız ve Danimarka’nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletilmiş, söz konusu eyleme izin verilmemesini beklediğimiz vurgulanmıştır." denildi.



#ankara
#danimarka
#dışişleri bakanlığı
18 dakika önce
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Kur'an'a saldırı hazırlığı: Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
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