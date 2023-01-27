Kur'an'a saldırı hazırlığı: Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına, İsveç izin vermiş üstelik polis koruması sağlamıştı. Türkiye ile İsveç arasında ipleri kopma noktasına getiren Paludan rahat durmuyor. Daha önce alçak eyleminin masraflarını bir gazeteci tarafından karşılanan Paludan, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. İsveç basınında yer alan habere göre Paludan "Her cuma Türk büyükelçiliği önünde Kur'an yakacağım" dedi.