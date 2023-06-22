Kurban Bayramı trafiği başladı: Tedbirler artırıldı

TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde de Kurban Bayramı trafiği yoğunluğu başladı.
“Şu an itibariyle hafiften bir trafik akımımız başladı”
“Araçlarının periyodik bakımlarını yaptırmaları çok önem arz ediyor”
“Kaza oranları yüzde 20 azaldı”
Başkomiser Ali Yılmaz, “Bu güzergahlarımızda yaklaşık 21 bir ekip gündüz görev alacak otoyolda seyir halinde görünür olacaklar. Hiç bir şekilde Yol kenarında parklanmaya, duraklanmaya müsaade etmeyeceğiz bu konuyla ilgili. Hem havadan dron denetimleriyle hem de ekiplerimiz vasıtasıyla bu çalışmaları sürdüreceğiz. Özellikle radar kontrollerimiz sıklıkla devam edecek. Emniyet şeridi ihlali yapan yol kullanıcılarına da gerekli çalışmalar yapılarak bunun önüne geçmiş olacağız” ifadelerini kullandı.